Politiikan turbulentti vaihe saattaa olla päättymässä

Vanhojen puolueiden vastaisku. Näin luonnehtii Taloustutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pajunen tutkimusyrityksensä Ylen uutisille (2.11.) tekemää puoluekannatusarviota, jossa niin kokoomus, SDP, keskusta kun vasemmistoliittokin ovat kohentaneet kannatustaan edellisestä vastaavasta mittauksesta ja jossa perussuomalaisten ja vihreiden kannatus on vastaavasti pudonnut selvästi.

Kyselytutkimuksen mukaan kokoomuksen kannatus on nyt 22,8 prosenttia, SDP:n 18,4, keskustan 17,4, vihreiden 14,0, vasemmistoliiton 9,0 ja perussuomalaisten kannatus 6,9 prosenttia. Selkeimmät muutokset aiempiin vastaaviin Taloustutkimuksen mittauksiin ovat keskustan nousu alamäen jälkeen sekä perussuomalaisten suuri kolmen prosenttiyksikön pudotus.

Perussuomalaisten pudotus on suurempi kuin tutkimuksen virhemarginaali. Tämä tulos antaa siten vähintäänkin enteitä siitä, että Jussi Halla-ahon johtaman puolueen yksiniittiselle maahanmuuttovastaiselle linjalle ei sittenkään olisi kestävää kantopintaa Suomen puoluejärjestelmässä. Tähän saakka on uumoiltu, että tämän linjan kova kannatusydin olisi kymmenisen prosenttia, mutta onko se sittenkään edes näin suuri, kun kyse on vaaleissa äänestämisestä eikä sosiaalisessa mediassa möyhäilystä?

Perussuomalaisten kannatusta ei liioin voi olla nakertamatta puolueen hajoaminen halla-aholaisiin sekä pääosin entisen puolueensa jo jättäneisiin Sininen tulevaisuus -puolueen perustaneisiin entisen perussuomalaisten johtajan Timo Soinin hengenheimolaisiin, vaikka sinisten kannatus onkin myös tässä kyselyssä vaatimaton 1,3 prosenttia.

Puheenjohtajan passiivisuus kotimaan politiikassa sekä presidentinvaalien seesteinen asetelma selittänevät myös osaltaan perussuomalaisten kannatuskatoa. Halla-aho tuntuu alun aktiivisen vaiheen jälkeen hautautuneen europarlamenttiin, eikä Laura Huhtasaari puolueen presidenttiehdokkaana tunnu alkuunkaan vakuuttavan muita kuin puolueensa lopullista puhdistusta ajavia kiihkomielisimpiä halla-aholaisia.

On hyvin mahdollista, että nyt on vahvistumassa paluu vanhaan, kolmen perinteisen suuren puolueen asetelmaan ja yksi eriskummallinen ja turbulentti vaihe Suomen politiikassa on päättymässä.