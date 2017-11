On toivoa siitä, että maltti voittaa tes-pöydissä

Työmarkkinoilla saatiin tämän viikon alussa odotettu päänavaus, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ilmoittivat maanantaina päässeensä yhteisymmärrykseen uudesta työehtosopimuksesta. Kaksivuotinen sopimus korottaa palkkoja keskimäärin 3,2 prosenttia. Ensimmäisen vuoden yleiskorotus on 1,1 prosenttia ja paikallinen erä 0,5 prosenttia. Toisena vuonna yleiskorotus on 0,9 prosenttia ja paikallinen erä 0,7 prosenttia.

Viime toukokuussa Teollisuusliitoksi nimensä muuttanut entinen Metallityöväen liitto on 140 000-jäseninen maan suurin teollisuuden ammattiliitto. On erinomainen asia, että se ja työnantajien Teknologiateollisuus löysivät sovun samalla, kun liittokierroksen päänavaajaksi odotetut Metsäteollisuuden ja Paperiliiton neuvottelut jumiutuivat pahasti ja kuumentavat tunnelmia muissakin neuvottelupöydissä.

Yhteensä 3,2 prosentin korotus kahdelle vuodelle jaettunakin tuntuu kovalta siihen nähden, että kustannuskilpailukyvyssä Suomen vientiteollisuudella on vielä keskeisiin kilpailijamaihin nähden kiinni kurottavaa ja nollalinjaakin työnantajat ovat vaatineet. Teknologiateollisuudesta kuitenkin vakuutettiin, että sopimuksen muut elementit takaavat sen, että alan kilpailukyky ei huonone.

Sopimus sisältää myös siinä määrin vahvasti paikallista sopimista, että sitä voi pitää tältäkin osin päänavauksena. Keskitetysti työmarkkinajärjestöjen kesken paikallisen sopimisen edistäminen ei onnistunut kilpailukykysopimuksen yhteydessä, mutta se näyttää etenevän nyt liittotasolla.

Paikallisen sopimisen lisäämiseen suhtautuvat tosin yritystason työnantajatkin ristiriitaisesti, mutta kyse onkin siitä, että muutamille suurille teollisuusaloille on lopultakin syytä ulottaa se sama käytäntö, joka on ollut tavanomaista jo pitkään muilla aloilla.

Torstaina Teknologiateollisuus ja Ammattiliito Pro sekä Kemianteollisuus ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN pääsivät sopimukseen palkkaratkaisuiltaan likimain tarkalleen Teollisuusliiton sopimuksen tiellä. Tämä on toivottavasti merkki siitä, että vastuullinen linja on työmarkkinoilla voitolla ja nämä palkankorotukset ovat maksimi - ja nekin sitä vain suurilla vientiteollisuusaloilla, joilla palkankorotusten vastineeksi on muuta korjattavaa.