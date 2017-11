Maakuntavaalien siirron paine kasvaa kunnissa

Hallitus päätti kesällä siirtää ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäväksi lokakuussa 2018. Jahkailu ei päättynyt siihen. Syksyllä puoluesihteerit neuvottelivat mutta eivät päässeet yksimielisyyteen parin seuraavan vuoden aikana pidettävien vaalien mahdollisesta yhdistämisestä.

Oppositiopuolueet haluavat siirtää maakuntavaalit keväälle 2019 pidettäväksi yhdessä eduskuntavaalien kanssa. Perustelu on sinänsä pätevä. Uuden maakuntahallinnon valmistelu on venynyt, eikä ole lainkaan varmaa, toteutuuko sille ajateltu aikataulu. Näin maakuntavaalit järjestettäisiin ikään kuin tyhjän päälle. Lisäksi Euroopan neuvosto suosittelee, että vaaleja koskevan lainsäädännön on oltava valmiina vähintään vuotta ennen. Nyt se ei toteudu.

Maakuntauudistuksen ja -vaalien kannalta keskeisin ministeri, joensuulainen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) pitää tiukasti kiinni hallituksen sopimasta aikataulusta. Silloin ensimmäisille maakuntavaltuustoille jää riittävästi aikaa paneutua poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin.

Uusin vaihe on Kuntaliiton viimeviikkoinen kysely kuntapäättäjille. Sen mukaan kaksi kolmesta kuntapäättäjästä siirtäisi vaalit keväälle 2019 eduskuntavaalien yhteyteen. Mitä suurempi kunta tai kaupunki, sen vahvempaa on siirtohalu. Perusteluna on valmistelun keskeneräisyys ja se, ettei uudistuksessa oteta riittävästi huomioon maakuntien keskinäistä erilaisuutta.

Jahkailu pitää nyt lopettaa. Järkevintä on pitää vaalit erillään ja etenkin selvittää nopeita keinoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Sellaisia ovat esimerkiksi äänestyspaikkojen lisääminen – ei jatkuva vähentäminen – ja äänestyskäytäntöjen helpottaminen.