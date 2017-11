Lisää ja uusia Pokémoneja liikuttamaan nuorisoa

Ilahduttavan moni pohjoiskarjalainen harrastaa liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa, kertoo Pohjois-Karjalan Liikunnan tekemä kaikkien aikojen suurin liikuntakysely (Karjalainen, 3.11.). Tulokset ovat luotettavia, sillä kyselyyn vastasi eri puolilta maakuntaa lähes 4 500 henkilöä.

Kun 85 prosenttia heistä vastaa liikkuvansa ainakin kahdesti viikossa, toki voidaan olla eri mieltä, onko määrä sittenkään riittävästi liikuntasuosituksiin nähden. Pitäisikö liikkua vähintään kolmesti? Kyselyn mukaan miehet ja naiset liikkuvat suunnilleen yhtä usein, mikä on ehkä mielikuvia muuttava hyvä tulos.

Monien aiempien tutkimusten, kyselyjen ja arvioiden mukaan suomalaiset lapset, nuoret, työikäiset aikuiset ja myös seniorit liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Tässäkin Pokalin kyselyssä on vahva ja vakavasti otettava piiloviesti, kansanterveyden kehittymisen kannalta tikittävä aikapommi. Eri ikäryhmistä säännöllinen liikunta motivoi vähiten nuoria.

Liikunnan harrastamisen hyödyt eivät kiinnosta nuoria niin paljon, että he lähtisivät hakemaan parannusta terveyteen, hyvään oloon tai ulkonäköön, toisin sanoen lähinnä laihduttamiseen. Lisääntyvä ylipaino kaikkine muine vaikutuksineen on uhkaava ongelma koko kansalle ja kansanterveydelle.

Kuinka nuoria saadaan liikkumaan useammin ja enemmän? Motivaattoriksi ei riitä viesti eikä huuto, että se on välttämätöntä jokaisen terveydelle nyt ja tulevaisuutta ajatellen.

Liikuntaan on saatava lisää erilaisia Pokémonin kaltaisia houkuttimia, joita nuoretkaan eivät voi vastustaa. Pokémon Go -peli sai lapset ja nuoret lähtemään liikkeelle. Jos pelilliset elementit imaisevat nuoret mukaansa, niin on kansakunnan heikkoutta, jos sellaisia ei keksitä vaikkapa hiihtoon, lenkkeilyyn ja pallopeleihin.

Kysely kertoo karua kieltä myös liikunnan eriarvoistumisesta. Kaikilla ei ole taloudellisesti varaa eikä mahdollisuuksia harrastaa. Työttömille täytyy järjestää matalan kynnyksen liikuntaa. Kylille on saatava muitakin kunnallisia liikuntapaikkoja kuin maantie tai parhaassa tapauksessa kevyen liikenteen väylä.

Pokalin kyselykin lähettää vakavan viestin kuntien liikuntapaikkahankkeista päättäville. Eniten toivotaan uimahallia tai edes naapurikunnan uimahalliin pääsemistä nykyistä helpommin ja useammin.