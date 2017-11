Postilla on käsissään ongelmavyyhti

Menettääkö Posti pelin? Se on kilpailun puristuksessa ja yrittää jos jonkinlaista taloutensa paikkaamiseksi, mutta imagoaan se ei saa muutettua. Otsikoissa se on vain negatiivisessa valossa tai irvailun kohteena.

Ajoista, jolloin Kusti polki ja posti kulki, on siirrytty toiseen maailmaan. Ikonisesta Postista tuli Itellan kautta yksi pakettien jakelija muiden joukossa ilman, että se olisi kyennyt hyödyntämään vuosisataista mainettaan luotettavimpana ja oikeimpana postin kuljettajana.

Yhä useammin on julkisuudessa tapauksia, joissa postilähetys on kadonnut matkalla mystisesti (Karjalainen, 6.11.). Lähetyksiä katoaa muiltakin jakelijoilta, mutta Postin ja muiden yritysten välillä on tärkeä ero. Posti on valtionyhtiö.

Postilla on yleispalveluvelvoite, mutta näyttää kuin sitä pyrittäisiin hämärtämään. Postin asiakkaat eivät katso hyvällä sitä, että postimaksut nousevat ja palvelu heikkenee samalla vauhdilla. Tiistaista on jo tullut kirjepostin jakelussa pimeä arkipäivä. Sanomalehdet joutuvat jatkuvasti vastaamaan lukijoille, miksi aamulehti tulee vasta jopa alkuillasta. Lehdet ovat avuttomia Postin aikataulujen edessä.

Posti voisi kokeeksi profiloitua postin luotettavana kuljettajana ja jakelijana sen sijaan, että se yrittää markkinoida itseään ruohonleikkaajana, lumenluojana ja vanhusten avustajana. Postinjakajista on tullut jokapaikanhöyliä, joten ei ihme, että ammattiylpeys perustehtävän säntillisestä hoitamisesta on kadonnut.

Postinjakajat eivät ole enää ylpeitä virkamiehiä vaan heittopusseja, joiden työnantaja tunnetaan lyhyistä tuntisopimuksista ja yhtäkkiä pienennetyistä palkoista. Hommiin otetaan, ketä saadaan, eivätkä hommiin saadut voi luottaa tulevaisuuttaan arvostetun työnantajan käsiin.

Kun sitoutunutta henkilöstöä on yhä vähemmän, virheille ja jopa väärinkäytöksille on alusta pedattuna.

Posti ei näytä arvostavan vähenevän kirjepostin hoitamista. Leimattu postimerkki alkaa olla harvinainen poikkeus, ja käytettyjä postimerkkejä myydään huutokaupoissa uudelleen käytettäviksi (Karjalainen, 24.9.). Olipa merkin uudelleenkäyttö kuinka rikollista tahansa, Posti itse antaa signaalin sen sallittavuudesta vähät veisatessaan merkkien leimaamisesta.