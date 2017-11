Käyttäjille terveet koulun tilat oltava lähtökohta

Maakunnassa on vireillä menneisiin vuosiin nähden poikkeuksellisen paljon koulutilojen rakentamishankkeita. Niitä on Joensuussa mutta myös muualla. Tuoreimmat esimerkit ovat Liperistä ja Lieksasta. Liperissä selvitetään uuden koulukeskuksen rakentamista, joka maksaisi arviolta 15-17 miljoonaa euroa. Lieksassa on tarkoitus päättää joulukuussa uuden koulukampusrakennuksen tekemisestä Kuhmonkadulle.

Kouluhankkeet vievät kunnilta miljoonia, Joensuussa jopa kymmeniä miljoonia euroja. Talousrasitus kunnille korostuu, kun hankkeisiin ei ole luvassa rahaa valtiolta. Kunnat ovat kuitenkin pakkoraossa. Rahaa tärkeämpi lähtökohta on oltava, että koulun- ja tietysti myös päiväkodin - tilat ovat käyttäjilleen terveellisessä kunnossa. Tämä koskee niin lapsia kuin työntekijöitä. Nyt niin ei ole. Koulua käydään ja päiväkodeissa ollaan väliaikaisissa tiloissa, koska varsinaiset tilat on todettu käyttäjien terveydelle kyseenalaisiksi ja jopa vaarallisiksi. Näin ei voi jatkua. Mitä enemmän ja pitempään väliaikaistiloja käytetään, sen herkemmin herää epäilyjä, ovatko muutkaan koulut ja päiväkodit terveessä kunnossa. Kierre jatkuu, paisuu ja pahenee, kun uusia esimerkkejä tulee aina vaan lisää. Toinen tärkeä lähtökohta terveitä tiloja odotellessa on käyttää yksilöllisiä ratkaisuja, jos joku tai jotkut kärsivät ja sairastavat muita enemmän tiloissa, joiden terveellisyys on kyseenalaista. Tämäkin maksaa kunnille, mutta on sentään aidosti vastuullista toimintaa. Kunnan rahojen niukkuus ei riitä perusteeksi siirtää hankkeita vuodesta toiseen. Erilaisia rahoitusmalleja löytyy koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Toki niissä todellinen kustannusvaikutus kunnalle voi olla suurempi kuin suoraan omasta kukkarosta maksamalla. Tässäkin puntaroinnissa on laitettava asiat tärkeysjärjestykseen: terveys vai joku muu. Tarkkaan on harkittava myös, tehdäänkö uusi vai peruskorjataanko. Peruskorjauksen perusteellinen selvittely johtaa usein siihen, että uuden rakentaminen on sittenkin edullisempaa. Silti siitä ei saa tulla automaattia. Kauas katsovaa rohkeutta on oltava päätettäessä koulun sijaintipaikasta. Vääntöä käydään Liperissä kirkonkylän ja Ylämyllyn kesken, samoin Joensuussa Enon ja Uimaharjun välillä.