Kylien palvelut pyörien päälle

Väki on vähentynyt kyliltä ja kirkonkyliltäkin. Vaikka vähenemiselle ei näy loppua, väki ei kuitenkaan lopu, vaan suomalaiset asuvat jatkossakin hajallaan ympäri maata. Kuluu vielä melkoinen aika ennen kuin likimainkaan koko kansa on kohtuudella nettipalvelujen käyttäjiä.

Kasvukeskusten ulkopuolella asuvien palvelut pitääkin ajatella uudestaan. Jotta palvelu pelaa, tarvitaan joustoa puolin ja toisin.

Tässä ei pyörää tarvitse keksiä uudelleen, sillä palveluja on jo pitkään viety pyörien päälle. Klassinen ja erinomaisesti toimiva palvelu ovat kirjastoautot, joiden avulla lainaajiksi saatiin uutta väkeä. Erityisen tärkeää on, että kirjastoauto on tuonut kirjojen ihmeellisen maailman niidenkin lasten ulottuville, jotka eivät käy keskuskouluja.

Kauppa-autot olivat tärkeä palvelu siinä murrosvaiheessa, jossa ihmisiä oli maaseudulla vielä paljon muttei kaikin seuduin enää tarpeeksi kyläkauppojen ylläpitämiseksi. Yhä vieläkin on rohkeita yrittäjiä, jotka vievät kaupan sinne, missä sitä ei muuten ole.

Uutta aikaa ovat Alko-autot, sote-autot ja nyt viimeisimpänä pankkiautot (Karjalainen, 7.11.). Pankkipalvelujen tuominen sinne, missä ihmiset ovat, on tärkeää, sillä nettiasioinnissa on pulmansa, jopa vaaransa, jos taitoa ja uskallusta ei ole. Kokeilusta on saatava pysyvää palvelua, sillä pankkikonttoreita lakkaa jo kirkonkyliltäkin. Pankkien pitää hoitaa asiaa yhteistyössä.

Niin sote- kuin pankkipalveluissa jopa ensiarvoista on asiakkaiden kunnioittaminen.

Jo kauan sitten Lieksassa oli kiertävä nuorisotalo. Kiertävä vanhusten kerhotalo olisi tätä päivää. Kokoontuminen kahvikupin ääreen ja keskustelemaan ratkaisisi mahdollisesti monta pulmaa.