Rahapeliongelmaan on puututtava pikaisesti

Suomessa ollaan varis tervatulla katolla -ongelman äärellä. Rahapeleistä saatavaa rahaa tarvitaan kipeästi yhteiskunnan pyörittämiseen. Toisaalta ilman rahapelejä yhteiskunnassa olisi paljon vähemmän ongelmia, joiden hoitamiseen Veikkauksen tuottoja tarvitaan.

Merkittävä osa Veikkauksen ja nimenomaan entisen Raha-automaattiyhdistyksen valtiolle tilittämistä voitoista on peräisin sellaisten ihmisten kukkaroista, joilla ei mitenkään olisi varaa kerryttää tätä budjetin ulkopuolista rahoitusta.

Koska valtion budjettia on pakko pitää kurissa, yhä useammat erityisesti sosiaalialan yhdistykset ja hankkeet toimivat ”Rahiksen” rahoituksella. Monet niistä pyrkivät tavalla tai toisella parantamaan niidenkin asemaa, jotka pelaavat ongelmikseen asti.

Tälle ongelmalle ja oravanpyörälle on suorastaan pakko tehdä jotain, mutta se vaatii rohkeutta. Onkin mielenkiintoista nähdä, onko nykyisestä hallituksesta ottamaan ratkaisevat askelet. Periaatteellinen vastarinta ei olisi tässä oppositiolle kunniaksi.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rahapeli- ja päihdeasiantuntijoiden ryhmä arvioi, että pelien poistaminen baareista, kaupoista ja ostoskeskuksista vähentäisi pelihaittoja Suomessa niin kuin se on tehnyt muuallakin (Karjalainen, 9.11.). Kuka tahansa voi nähdä, että kauppakäytävillä kerätään rahaa kansanterveydelle rujolla tavalla.

Päinvastoin kuin naapurimaissa ongelmapelaajien osuus on Suomessa kasvanut viime vuosina. Peliongelmaisia suomalaisia on yli 120 000. Vielä paljon enemmän on niitä, joilla pelaaminen on hallinnassa mutta joilla ei olisi itse asiassa varaa heittää kolikoitaan kauppareissulla pelikoneeseen.

Rahapelit ovat päihteisiin rinnasteisia paitsi riippuvuuden aiheuttajina myös siinä mielessä, että ongelmat säteilevät laajalle lähipiiriin.

Pelikoneiden vähentämisessä tai poistamisessa ei pidä epäröidä sillä perusteella, että internetissä pelaaminen tuo pelit kenen tahansa ulottuviin missä tahansa ja milloin tahansa. Näissä koukuissa ovat kuitenkin ainakin osin eri ihmiset.

Ongelman syvyydestä antaa viitteitä se, että peliongelmien ehkäisemiseen käytettävä määräraha suunnitellaan kolminkertaistettavaksi 15 miljoonaan euroon.