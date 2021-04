KANANMUNIEN kaksivärisyys johtuu Esa Hohtolan mukaan siitä, että jalostuksen myötä munan värin alkuperäinen biologinen tehtävä on kadonnut, kun munat munitaan kanaloissa ihmisen hoivissa.



Meikäläinen kana on jalostettu punaviidakkokanasta, mutta muidenkin viidakkokanojen perimää nykykanoissa on, mikä voi myös selittää munien värivaihtelun.



Monien lintulajien munat ovat siis valkoisia, toisten värillisiä, ja joko yksivärisiä tai kirjavia. Biliverdiini ja sen sinkkikelaatti antavat munalle sinisen tai vihreän värin, protoporfyriini puolestaan punaisen tai ruskean.



Kuviot munan pintaan taas syntyvät kuorirauhasessa: paikallaan olleeseen munaan syntyy pisteitä, liikkuvaan juovia.



Linnunpoikaset kuoriutuvat aina samassa pesässä melko lailla yhtä aikaa, nopeasti kuitenkin. Tästä huolimatta esimerkiksi peippo ei muni muniaan nopealla tahdilla, vaan yleensä yhden munan päivässä.



– Kun peippo alkaa munia, se ei heti ala hautomaan niitä, vaan vasta, kun kaikki on munittu, Hohtola kertoo.



Poikaset kehittyvät vain, jos munien lämpötila pysyy tasaisesti 37-38 celsiusasteessa, ja siksi niitä haudotaan. Monilla lajeilla hautovan linnun vatsalta irtoavat höyhenet tästä niin sanotusta hautomalaikusta, jotta lämpö pääsee johtumaan paremmin muniin.



Munankuoren sisällä alkaa linnunpoikanen kasvaa ja kehittyä.



– Tiedetään, että ennen kuoriutumista poikanen munan sisällä kuulee ja ääntelee itsekin. Munankuoren alla munan paksummassa päässä on ilmaontelo, josta poikanen hengittää ilmaa jo keuhkoillaan ennen munankuoren rikkomista. Itse kuoriutuminen tapahtuu poikaselle kehittyvän munahampaan avulla, Hohtola sanoo.



MATELIJOIDEN munassa on nahkakuori, joka vain hapertuu, eikä matelijoilla ole eikä tarvitse olla lintujen tapaan munahammasta.



Kalojen munat taas kuoriutuvat sätkimisen avulla, kun munaa ympäröivät rakenteet ovat ensiksi pehmentyneet entsyymitoiminnan vaikutuksesta, ja poikaset syntyvät.

Veden täytyy olla tarpeeksi kylmää ennen kuin esimerkiksi muikku kutee.



– Muikku kutee vasta, kun vesi on 5–6-asteista. Viime viikonloppuna Höytiäisen veden lämpö oli vielä 8 astetta, Hannu Huuskonen kertoo.



Munien määrä vaihtelee eri eliölajeilla hurjasti. Pingviini ja albatrossi munivat aina vain yhden munan, meikäläinen kuikka esimerkiksi yhden tai kaksi. Poikasia hoidetaankin sitten varsin tiiviisti.



– Turska sitä vastoin munii 7 miljoonaa munaa kerralla, mutta ne jäävät kudun jälkeen oman onnensa nojaan, Hohtola toteaa.



Kun ruskuainen siis on osa munasolua, sisältää strutsin noin puolentoista kilon painoinen muna suurimman nykyisin elävän eliön yksittäisen solun.



Vielä suurempi linnunmuna oli isonorsulinnulla, joka metsästettiin sukupuuttoon 1600-luvulla.



Kimalaiskolibrin muna painaa vain puolisen grammaa. Se on pienin tunnettu linnunmuna.



JOIDENKIN LAJIEN munat eivät hedelmöidy heti parittelun jälkeen.



– Esimerkiksi lokit saattavat paritella useitakin kertoja heti alkukeväällä, mutta poikaset kuoriutuvat vasta alkukesällä.



Naaraat keräävät siittiöitä varastoon, ja ne myös pystyvät tällä tavoin varmistamaan hedelmöityksen ja jopa kilpailuttamaan koiraita. Kun sama koiras pääsee parittelemaan useasti naaraan kanssa, se on vahvoilla ja saanee omia jälkeläisiä, Hohtola kertoo.



Kaikki munat eivät kuoriudu.



– Jokin pöpö voi iskeä tai sitten peto rikkoo munankuoren. Luonnonvaraisten lintujen munat hedelmöittyvät periaatteessa aina.



MUTTA eivät aina. Luonnonvaraisetkin linnut voivat saada kananmunien kaltaisia hedelmöitymättömiä munia, mutta niitä tulee Hohtolan mukaan hyvin vähän.



Munan rakenteessa uloimpana on vahva kalsiumkarbonaatista rakentunut kuori, joka suojaa sitä. Kuoren alla on valkuaista ja keskellä ruskuainen. Sen pinnalla on alkioruskuainen, jossa sijaitsee alkiolevy eli munasolun solulima tumineen.



Ruskuainen on alkion ravintona ennen sen kuoriutumista, ja se kypsyy emon sisällä ensimmäisenä. Koska lintujen ja matelijoiden poikaset syntyvät hyvin kehittyneinä, ruskuaista tarvitaan paljon.



– Kanoilla on aina sisällään eri asteeseen kehittyneitä munia, Mika Vatanen tietää.



Luonnonvaraisilla linnuilla näin on vain pesintäaikaan. Talveksi munarauhanen, joka linnuilla on pariton, surkastuu.