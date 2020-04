SEURAAVANA päivänä partio on lähdössä Pohjois-Savoon, missä ongelmia on tällä hetkellä enemmän. Heikossa kunnossa oleva alfapari etsiytyy jatkuvasti asutuksen lähelle ruoan toivossa.



Välimatkat ovat pitkiä ja pisimmät kenttäpäivät 12-tuntisia. Valoisaa aikaa on vähän. Kohti Joensuuta ajava Peura ei valita, sillä hän vaihtoi viiden vuoden pätkäpestiin työn Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen järjestyspoliisissa. Aikaisemmin hän on toiminut myös erätarkastajana.



"Luontoa suojeleva metsästäjä", lintumetsällä käyvä Peura luonnehti itseään työhakemuksessa.



– Minulla on paljon metsästäjäkavereita ja osa ei varmasti ymmärrä, miksi olen tähän lähtenyt. Asia jakaa niin kovasti mielipiteitä. Oma henkilökohtainen tavoitteeni on saada susikeskusteluun järkeä, faktaa esille.



– Saattaahan tämäkin työ jossain määrin olla henkisesti raskasta, mutta sitä se on järjestyspoliisissakin. Ei tarvitse ainakaan narkomaanien kanssa tapella.