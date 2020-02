Joensuussa viikonvaihteessa järjestettävissä talviuinnin SM-kisoissa yli 800 lähtöä, järjestelyt vauhdissa Ilosaaressa – Karjalainen näyttää sunnuntaina suoran lähetyksen verkossa

Joensuun Ilosaaressa kilpaillaan tulevana viikonloppuna talviuinnin SM-kisat. SM-kisoihin on saapumassa mukavasti uimareita, ja kisajärjestäjät odottavat yli 800 henkilökohtaista starttia. Kilpailijamäärä on samaa luokkaa kuin Joensuun edellisissä talviuinnin SM-kisoissa vuonna 2011.

Osallistujamäärää on verottanut kärkiuimareiden osalta samaan aikaan Slovenian Bledissä pidettävät talviuinnin MM-kisat.

– Tästä päällekkäisyydestä tuli rasitetta molemmille. Kummallakaan taholla ei ollut tietoa toisen ajankohdasta, Joensuun SM-kisojen apulaiskilpailunjohtaja ja Joensuun Jääkarhujen puheenjohtaja Jarno Linnolahti toteaa.

Lisäeksotiikkaa Joensuun SM-kisoihin on tulossa perjantaina, jolloin pakkasen odotetaan painuvan -10 asteen tuntumaan. Perjantaina kello 18 alkaen on ohjelmassa pisin matka 50 metrin rintauinti.

– 50 metrillä paluumatka voi olla kiusallinen ja vastenmielinen kovassa pakkasessa, Linnolahti miettii.

Sääennusteiden mukaan pakkasen pitäisi hellittää viikonloppuna. Lauantaina kisataan eniten osallistujia keräävä 25 metrin rintauinti kello 10 alkaen. Sunnuntaina ohjelmassa on 25 metrin vapaauinti kello 10–11.10 ja 4x25 metrin viestit kello 12–13.10.

Sunnuntain kisoista on tarjolla suora lähetys Karjalaisen tilaajille nettisivuilla osoitteessa karjalainen.fi/talviuinti. Selostettuun lähetykseen saapuu kommentaattoriksi Joensuun Uimaseuran valmennuspäällikkö Juha Turunen.

Lähetys on veloituksetta Karjalaisen tilaajien katsottavissa. Muut kuin Karjalaisen tilaajat pääsevät katsomaan lähetystä 0,95 euron hintaisella tekstiviestillä. Ohjeet tekstiviestimaksamiseen löytyvät osoitteesta karjalainen.fi/mikromaksu.

Apulaiskilpailunjohtaja Linnolahti odottaa, että nopeinta vauhtia SM-kisoissa pitää Joensuun Uimaseuran Roope Ruohtula, joka on mukana lauantain ja sunnuntain kisoissa 20–25-vuotiaiden sarjassa. Joensuulaismenestystä odotetaan myös Otto Mikkoselta alle 20-vuotiaiden sarjassa.

Talviuinnissa kilpaillaan viiden ikävuoden välein vaihtuvissa sarjoissa. Yleistä sarjaa ei ole.

Kisajärjestelyt olivat keskiviikkona vauhdissa Ilosaaressa, jossa aloitettiin 25 metrin avannon puhkaisu aamulla kello 8.

– Viimeisiä noin tuhat kiloa painavia jäälohkareita nostetaan juuri ylös, Linnolahti luonnehti keskiviikkona iltapäivällä.

Avannossa on kuusi rataa uimareille ja sen edessä on katsomo yleisölle. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.