Testaa tunnetko Pohjois-Karjalan sieniä - osallistu Karjalaisen sienivisaan!

Sanomalehti Karjalaisen sienivisa käynnistyy jälleen. Haussa on sienitietäjä vuosimallia 2017. Kaikkiaan tunnistettavia sieniä on kuusi. Kilpailun sienet on valinnut erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta. Myös kuvat ovat hänen ottamiaan. Salo kirjoittaa myös kuvaukset sienistä perustuntomerkkeineen.