Millähän sivuilla Elli ja Eelis tänä vuonna piileskelevät? Etsi joulutonttumme näköislehdestä vaikka joka päivä – voit samalla voittaa arvonnassa

Pitkä kesäkausi on takana, ja siitäkös meidän joulutonttumme Elli ja Eelis iloitsevat. Heille nimittäin taas koittaa 24 päivää parrasvaloissa, kun he pääsevät piiloutumaan Karjalaisen digilehden sivuille joulukuun ensimmäisestä päivästä aina jouluaattoon asti. Ja sinun tehtäväsi on etsiä heidät!