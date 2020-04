6. KESÄKUUTA Karjalattaressa Hasaniemen Oluttehdas ilmoittaa: ”Kun vesitulvan johdosta on vaikea kuivaa tietä päästä Hasaniemelle, niin pyydetään arvoisia kansalaisia, jotka haluavat käydä keilanheitossa, ilmoittamaan telefoonilla tulonsa, jotta voimme tulijoita noutaa venheellä pormestarin rannasta.”



Englantilaisen Egerton Hubbard & Co:n omistamat Utran sahat olivat jo kärsineet tulvasta kesäkuun alussa.



Työmiehet kirjoittivat Karjalattareen: ”Sahat ovat lopettaneet reippaan käyntinsä ja tyhjinä työmiehistä seisovat kuin kalman kouristamina. Vesi virtailee lattioilla uurtaen uutta reittiä ja suurentaen entisiä väyliään. Voimakkailla hartioillaan se on kohotellut sillat sijoiltaan heitellen siltapalkkeja sinne tänne. Monelta se on riistänyt aitat ja karkottanut mökeistä. työväen asuntojen pihat ovat suurina järviä. Jääkylmä vesi murtaa terveyttä, paljon kuluttaa elonvoimia.”



Syykin oli ”löydetty”: ”Nykyinen tulva ei olisi muodostunut läheskään näin suureksi, jos Joensuun kanavan yläpuolella oleva ruunun tammi (puinen pato) olisi aikoinaan purettu. Valtion rakennuttaman tammen tarkoitus ei ollut tulla maakunnan vitsaukseksi. Nyt se on riistänyt katovuotta pelkääviltä työmiehiltä niukan jokapäiväisen leivän. Tammen särkemistä varten ei tarvittane kuin hyvää tahtoa ja jonkun verran dynamiittia. Kun dynamiitin voimalla on tammeen saatu syltä tai paria leveä aukko, joka ulottuu joen pohjaan asti, niin vesi pitää huolen lopusta.”



Cederbergin yhtiökin omisti sahan Karsikossa, ja patruuna on huolissaan. Hän on käynyt hiljattain katsomassa suuren suosion saaneen Teuvo Pakkalan uuden näytelmän Tukkijoella. Vaikka siinäkin oli virta vauhkona vierinyt, se on kaukana Joensuun tulevista koettelemuksista.



10. kesäkuuta ei Mutalan kylän Kurapuro päästänyt enää hevosmiehiäkään yli. Polvijärven Kuorevaarassa satoi lunta. 15. päivänä Utrassa tulvavesi hukutti nelivuotiaan lapsen.



Mutta pahin on edessä. Virtaa pitkin kulkeutuu suuret määrät hylkytavaraa. Tukinuiton jäljiltä jääneet tukit ja muu uittotavara lisäävät vedessä kuohuvan tavaramassan määrää ja voimaa.



4. heinäkuuta Rantakadun kulmassa rakennusmestari Kallion talon kohdalla on vesi noussut jalkakäytävään asti. Kanavatalon pihassa on muutamia senttejä vettä. Suvantokadun päässä on laiturilla 54 ja Malmikadun päässä 25 senttimetriä, minkä tähden on laiturille pitänyt tehdä laivojen purkamista varten väliaikaisia korokkeita. Näiden katujen välillä olevalla rantaesplanaadilla soudellaan veneellä. Satamaradalla on vesi jo ratakiskojen tasalla. Kanavan rakentajien muistomerkin jalusta on enää 19 senttiä veden yläpuolella.



Pari päivää myöhemmin vesi anastaa melkein kokonaan sen osan Malmikadusta, joka on Rantakadusta jokeen päin. Suuret osat puistoja ovat veden vallassa, ja tavallisesti kuivillaan oleva venesatama muuttuu aaltoilevaksi ulapaksi. Seuraavalla viikolla Rantakadulla ei pääse enää kuivin jaloin kulkemaan.



Rantapuisto on veden vallassa ja tulvan jälkeen sieltä on hakattava paljon mädäntyneitä puita.



Tahvo Könönen kertoo vuonna 1904 ilmestyneessä kaupungin historiateoksessa, että vesi kohosi korkeimmilleen 2. heinäkuuta 4,22 metriä yli Joensuun sulun. Vielä elokuun puolivälissä vesi oli neljän metrin korkeudessa.



– Tulva oli järvissäkin kahden metrin korkeudessa ja huuhtoi kynnöksiltä ruokamullan, mädätti nurmet ja kuoletti kasvavan metsän, Könönen kertoo.