Jokipojat hankki ranskalaisen puolustajan

Jokipojat täydentää puolustustaan ranskalaispelaajalla. Ärjypaitojen pakistoon liittyy patonkimaan pääsarjassa pelannut 22-vuotias Fabien Bourgeois (kuvassa). Uusi kakkosvalmentaja on puolestaan seuran oma kasvatti Ville Väänänen .

Fabien Bourgeois on pienikokoinen (173 cm/80 kg) oikealta laukova puolustaja, joka on pelannut viimeiset neljä kautta Ranskan pääsarjassa pAmiensin joukkueessa. Neljän kauden aikana hän on tahkonnut Ranskan pääsarjaa runkosarja- sekä pudotuspelit mukaan luettuna 114 ottelua tehden tehot 6+22.

Bourgeois on edustanut myös Ranskan nuorisomaajoukkuetta kahden kauden aikana, ja myös aikuisten maaotteluita löytyy tililtä kaksi kappaletta.

Bourgeois on Jokipoikien historian ensimmäinen ranskalaispelaaja. Miehen taustoihin on seuran mukaan tutustuttu huolella, ja hänestä odotetaan joukkueeseen selkeää vahvistusta.

– Toivon ja oletan, että minusta on paljon apua. Pystyn auttamaan joukkuetta myös hyökkäyspäässä, ja olen pelannut erittäin hyvin kiekon kanssa, Bourgeois sanoo.

– Haluan ottaa pelaajana jatkuvasti askeleita eteenpäin, ja uskon Mestiksen olevan minulle hyvä sarja siihen tarkoitukseen, hän pohtii.

Bourgeous on pelannut koko tähänastisen uransa ajan kotimaassaan. Hän ei ole myöskään koskaan aiemmin käynyt Suomessa.

– Olen nähnyt kuvia Joensuusta ja googlettanut tietoja kaupungista. Hyvältä vaikuttaa, eikä kylmäkään haittaa, mies nauraa.

Bourgeois saapuu Joensuuhun heinäkuun viimeisellä viikolla ja aloittaa joukkueen vahvuudessa 1. elokuuta.

Edellisestä Jokipoikien ulkomaalaisvahvistuksesta on kulunut jo hetki aikaa, sillä edellisen kerran Jokipoikien kokoonpanossa on ollut muita kuin suomalaisia pelaajia kaudella 2013–2014.

Jokipoikien kakkosvalmentajaksi valittu Ville Väänänen, 30, on Jokipoikien oma kasvatti. Hän kuului Jokipoikien Mestis-joukkueen runkopuolustajiin useamman kauden ajan.

Kaudesta 2012–2013 kauteen 2014–2015 Väänänen pelasi Kiekkokoplassa niin 2. divisioona kuin Suomi-sarjaa. Hän on toiminut Kiekkokoplassa myös joukkueenjohtajana. Viime kaudella Väänänen toimi Jokipoikien B-junioreiden apuvalmentajana.

