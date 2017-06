JoMa paikallisottelun herra ja hidalgo - "Nautinto oli pelata"

Ensimmäisellä jaksolla JoMa oli omaa luokkaansa, eikä KiPa päässyt juoneen kiinni sisällä eikä ulkona. Toisella jaksolla taisto oli tasaisempaa, mutta muutaman juoksun johtoon päässyt JoMa piti muutaman viimeisen vuoroparin ajan ulkopelin hyvin hallussa.

- Oli kesän ensimmäinen tunnetasolla oikein kunnon matsi. Nautinto oli pelata, sisäpeli kulki hienosti. Tehtiin aika paljon tilanteita, ja paljon tuli kotipesän paloja, JoMan pelinjohtaja Petri Pennanen sanoi Ruutu + -tv-kanavan haastattelussa.

Pennanen kehui joukkueensa sisäpeliä, mutta myös ulkopeli toimi mallikkaasti. Kotijoukkueen ykköstykki oli lyöjäjokeri Juha Niemi, joka löi kuusi juoksua. Timo Kallio taas toi viisi. Mikko Kemppaisen tehot olivat 2/1.

- Oli koko ajan fiilis, että olisi voinut ratketa enemmänkin. Hieno tasapainoinen peli, hän jatkoi.

KiPan kantavia voimia olivat taas lukkari Joni Tervo (2/0) ja Simo Rahunen (1+1/2).

- Tämä on juoksujentekokilpailu. Meidän täytyy saada laadukkaammin tilanteita. On nyt saatu kokea se, että kun on kolme parasta peräkkäin vastassa, räpylä joutuu tiukalle, KiPan Sami Partanen puolestaan sanoi haastattelussa.

- Meidän pitää lähteä nöyrästi katsomaan videoita ja miettimään, miten tästä edetään.

Kolmostilanteet menivät isännille selvästi 24-8.

Aurinkoisella Mehtimäellä ottelua seurasi 1521 katsojaa.