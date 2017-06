Pohjois-Karjalan naispesiksessä menossa suvantovaihe - "Tulos ei tule hetkessä"

Naispesiksessä on Pohjois-Karjalassa käynnissä nyt erilainen kesä.

Viinijärven Urheilijoiden luovuttua syksyllä Superpesiksen sarjapaikastaan maakunnan ykkösjoukkue on suomensarjassa pelaava Joensuun Maila.

JoMan naisten suomensarjan ja tyttöjen Superpesiksen pelinjohtaja Anssi Raitala kuitenkin lupailee, että naispesiksen notkahdus on vain väliaikainen.

- JoMan seurastrategiassa lukee, että naispesis on ihan tasavertainen miesten kanssa, ja siihen halutaan panostaa. Meillä on hyvä tekemisen meininki. Tulos ei tule hetkessä, vaan on edettävä pikkuhiljaa.

Pieni valonpilkahdus on ollut suomensarjassa tullut hyvä menestys. JoMa johtaa kahdeksan joukkueen muodostamaa pohjoislohkoa. Joukkueen hyviä otteita osattiin toki odottaa.

- Meillä on ollut koko ajan semmoiset odotukset, että tulemme pärjäämään hyvin, joukkueen kapteeni Veera Ahvanainen toteaa.

Nousutavoitteita Ykköspesikseen joukkue ei ole kuitenkaan vielä itselleen lyönyt, vaikka sarjatason nousu ei tekisi pahaakaan.

- Seuralla on kova into ykkössarjaan, ja onhan se tietysti arvokkaampaa, jos maakunnan keula on Ykköspesis. Siinä mielessä ei kyllä haittaa, vaikka noustaisiin, Raitala järkeilee.