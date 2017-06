JoMa julkaisi sopimuksia - Jussila jatkaa Joensuussa seuraavat kaksi kautta

Joensuun Maila on tehnyt jatkosopimukset joukkueiden kokeneiden pelaajien Tuomas Jussilan, Aleksi Rautiaisen ja Jonne Kemppaisen kanssa.

Pisimmän pahvin itselleen allekirjoitti uransa seitsemänteen miesten Itä-Länteensä keskiviikkona valittu Jussila, jonka sopimus joensuulaisseuran kanssa kattaa kaudet 2018 ja 2019.

- Paljon painaa vakaakupissa se, mille logolle haluaa pelata. Tuntuu, että työ on JoMassa vielä kesken, Jussila pohtii.

Maan parhaimpiin pelaajiin kuuluvan Jussilan ympärillä on vellonut siirtohuhut vuodesta toiseen. Vuoden ulkopelaajaksi kahtena edelliskautena valittu Jussila saa olla seuraavat kaksi syksyä huhuilta rauhassa.

- Ainahan se laittaa huhuja liikkeelle, kun sopimuksen teko myöhästyy. Aina olen kuitenkin itse tiennyt, missä todellisuudessa mennään, Jussila vakuuttaa.

Jokeriroolista uutta intoa uralleen löytänyt Aleksi Rautiainen pelaa JoMan väreissä kauden 2018. Ensi vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan viettävän JoMan kanssa tehty sopimus sisältää option kaudesta 2019.

- Talvi meni mukavasti, ja on ollut nautinto pelata ja treenata uudessa roolissa. Ensi vuonna on tulossa hienoja tapahtumia esimerkiksi uuden stadionin myötä. Se oli myös yksi syy siihen, että tiesin jo nyt, että haluan olla mukana, Rautiainen tuumii.

Jonne Kemppaisen sopimus on 1+2 vuotta. Kemppaisen sopimus sisältää myös Joensuun Mailan myyntipäällikön tehtävät tuleville vuosille.

- Kun siviilityö ja pelaaminen on ollut samassa firmassa, ei tullut edes mietittyä lähtöä muualle. Minulla on molemmat työt vielä kesken ja hyvään suuntaan menossa, Kemppainen juttelee.

JoMalla on kasassa ensi kaudeksi 11 pelaajasopimusta. Nykyisestä joukkueesta jatkopaperi puuttuu enää Mika Väisäseltä, Timo Kalliolta ja Matias Hänniseltä.

- Viisi kuudesosaa joukkueesta on jo kasassa. Tilanne on hyvä ja meillä on myös vähän liikkumavaraa, jossa tehdä peliliikkeitä, Joensuun Mailan urheilutoimenjohtaja ja Superpesiksen pelinjohtaja Petri Pennanen kertoo.

- Kauden jälkeen julkaistaan 2-3 pelaajaa sekä pelinjohto ja valmennus kokonaisuudessaan, Pennanen avaa seuran jatkosuunnitelmia.

Lisää aiheesta torstain Karjalaisessa.