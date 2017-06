Urheilulehti: Espoo Unitedin maksuvaikeudet luultua suurempia

Jääkiekon Mestis-seura Espoo Unitedilla on yli 90 000 euroa maksamatta junioriorganisaatiolleen Blues Juniors ry:lle, kertoi Urheilulehti keskiviikkona.

Tiistaina Kauppalehti uutisoi, että seuralla on maksuvaikeuksia. Lehden mukaan viime vuonna perustetulle Espoo Unitedille on kertynyt yli 10 000 euroa maksamatonta verovelkaa. Maksuhäiriömerkintöjä yhtiöllä on 5 415 euron edestä, ja tiedossa olevia avoimia maksuviiveitä yli 2 500 euron verran.

Urheilulehden tietojen mukaan nuo summat ovat kuitenkin vasta osa kokonaiskuvasta. Blues Juniors ry:llä on Espoo Unitedista kasautunut hoitamatta jääneitä saatavia yli 90 000 euron edestä, lehti kertoo.

Yle Urheilu kertoo, että Unitedin maksujen eräpäivä on torstaina 15. kesäkuuta. Blues Juniorsin hallitus kokoontuu eräpäivän jälkeen käsittelemään asiaa.