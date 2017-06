Massoittain yleisöä ja suunnistajia matkalla Enoon - bussit täpötäysiä

Yleisöä ja suunnistajia virtaa parhaillaan paljon Enoon Jukolan viestin kilpailukeskusta kohti.

Moni on saapunut paikalle omalla autollaan, ja parkkipaikoilla on jo runsaasti autoja. Parkkipaikalta kisakeskukseen on matkaa lähes 3,5 kilometriä, jonka sekä yleisö että kilpailijat taittavat jalan.

Lapsiperheille ja liikuntarajoitteisille on bussikuljetus parkkipaikalta kilpailukeskukseen.

Vaikka moni tuntuu valinneen oman auton, myös ilmaiset kisabussit Joensuusta Enoon ovat olleet täysiä. Ainakin osa linja-autoista on ollut jo Joensuusta lähtiessään niin täynnä, etteivät ne ole pystyneet ottamaan matkustajia kyytiin matkalta Uuron pysäkiltä.

Venlojen viestin lähtö on lauantaina kello 14.