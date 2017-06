VPS otti Pohjanmaan herruuden

Seinäjoen Jalkapallokerho joutui nöyrtymään jalkapalloliigan Pohjanmaan derbyssä, kun Vaasan Palloseura haki Seinäjoelta täyden pistepotin maalein 0–1 (0–0).

SJK pelasi kolmannen ottelunsa uuden päävalmentajansa Manuel Rocan alaisuudessa. Keskiviikkoinen HIFK-ottelu oli lupauksia herättävä, mutta derbyssä ongelmat tulivat jälleen esiin.

– Tässä on paljon vielä tehtävää, mutta ne ovat pieniä yksityiskohtia, Roca kommentoi luottavaisena.

VPS loi avauspuoliajalla pari vaarallista maalintekopaikkaa, mutta SJK-vahti Mihkel Aksalu venyi isoihin torjuntoihin. Toisella puoliajalla Aksalukin joutui murtumaan, kun vaasalaisten Jesper Engström ohitti hänet 73. minuutilla.

Voiton myötä VPS vankisti asemiaan sarjakakkosena kolmen voitottoman ottelun jälkeen.

– Tässä vaiheessa on vielä turha katsella sarjataulukkoa, mutta tärkeintä on se, että me olemme kehittyneet niin pelillisesti kuin henkisestikin. Sijoitus tulee olemaan lopussa myös sen myötä hyvä, kertoi VPS:n päävalmentaja Petri Vuorinen.