JoMa sarjakärkeen kymmenen voiton putkessa

Joensuun Mailalle ei löydy tällä hetkellä pysäyttäjää miesten Superpesiksessä. JoMa hävisi viimeksi lähes kuukausi sitten Imatralla IPV:n vieraana. Sen jälkeen JoMa on voittanut kymmenen ottelua peräkkäin. Tiistaina Mehtimäellä joensuulaisten kovuuden koki sarjan peräpäänvalvojiin kuuluva Oulun Lippo. JoMan voitto kirjattiin jaksoin 2-0 (3-1, 9-2).

Tasaisen avausjakson jälkeen myös toinen jakso käynnistyi tasaisesti kunnes JoMa iski toisen aloittavalla peräti seitsemän juoksua vieraiden kenttään.

Isäntien palkitut olivat uransa ensimmäisen kunnarinsa pääsarjassa lyönyt Konsta Kettunen sekä aina yhtä luotettava ykkösvahti Iiro Kuosa.

Kehnossa säässä ottelua seurasi vain 763 katsojaa.

JoMa siirtyi samalla sarjakärkeen 38 pistettä keränneenä. Sotkamon Jymy nousi sillasta ja voitti Vimpelin Vedon jaksoin 2-1 (0-3, 5-3, 1-0). Veto on pelannut yhden pelin joensuulaisia vähemmän ja on toisena kahden pisteen päässä sarjajohtajasta. Jymyllä on JoMan tavoin pelejä pelattuna 16 ja pinnoja kainuulaisilla on 34.