Dramaattinen varausilta heitti Markkasen Chicago Bullsiin – varattiin NBA:han numerolla seitsemän

Kun Minnesota Timberwolves varasi Lauri Markkasen NBA:han numerolla seitsemän, suomalaiseen koripalloon kirjoitettiin uusi luku.

Markkasesta tuli kaikkien aikojen pienimmällä numerolla NBA:han varattu suomalaispelaaja. Alkupään varausnumero oli odotettu, mutta se yllätti monet, että Markkasesta tuli välittömästi kauppatavaraa.

Hän ei nimittäin lopulta päätynyt Minnesotaan vaan Chicago Bullsiin, joka halusi Markkasen itselleen.

Se sopi Minnesotalle, ja joukkueet vaihtoivat varausvuoronsa. Samalla Chicagon tähtipelaaja Jimmy Butler siirtyi Minnesotaan, ja toiseen suuntaan liikkuivat Markkanen, Kris Dunn ja Zach LaVine.

– Kuulin kaupasta muutama minuutti ennen varaustani, joten se ei varsinaisesti yllättänyt. Lähden Chicagoon innoissani ja olen ylpeä saadessani edustaa perinteikästä joukkuetta, Markkanen kertoi tiedotteessa.

Chicago Bulls on legendaarinen seura, jonka värejä kantoi pelaajista kenties kaikkein suurin: Michael Jordan.

Bulls jyräsi Jordanin, Scottie Pippenin ja kumppaneiden tähdittämänä 1990-luvulla kuuteen mestaruuteen, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista.

Viime kaudella joukkue putosi pudotuspelien avauskierroksella Boston Celticsille.

Kovat odotukset

Kaikkien alkupään varausten harteilla lepäävät suuret paineet, eikä Markkanen ole poikkeus. Paineita ei ainakaan vähennä Butlerin lähtö.

New Yorkin varaustilaisuuden jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi nopeasti näkyä Bulls-kannattajien kommentteja, joissa chicagolaisseuran ratkaisua pidettiin hölmönä.

Markkanen oli tyytyväinen Suomen aikaa varhain perjantaina pidetyn varaustilaisuuden jälkeen.

– Tällä hetkellä on ihan käsittämättömät fiilikset, ei näitä oikein pysty edes selittämään. Aika mukavaa olla Bullsin organisaatiossa.

Komea varausnumero tuo myös runsaasti rahaa ja näkyvyyttä.

Koripallo on Yhdysvalloissa niin isossa asemassa, että jo yliopistosarjassa Markkasen otteita seurattiin laajasti.

NBA on kuitenkin säihkeeltään oma maailmansa.

Ykköskierrosten varausten sopimukset ovat vähintään kaksivuotisia, ja niissä on optio kahdesta lisävuodesta. Palkka määräytyy varausnumeron mukaan – mitä paremmalla numerolla pelaaja on varattu, sitä enemmän hän tienaa.

Markkasen avauskauden lähtöarvopalkka on hieman alle 2,8 miljoonaa dollaria eli noin 2,5 miljoonaa euroa. Palkassa on kuitenkin neuvotteluvaraa, mutta se on vähintään 80 prosenttia lähtöarvosta.

Koposen ohi

Suomalaisista ennen Markkasta parhaalla numerolla oli varattu Petteri Koponen, joka huudettiin vuonna 2007 avauskierroksen 30. nimenä.

Koponen ei ole pelannut koskaan NBA:ssa.

Edellinen suomalaisvaraus on Erik Murphy vuodelta 2013.

– Tämä on iso asia minulle ja koko maalleni, sillä edellisestä suomalaisesta NBA-pelaajasta on jo hieman aikaa, Markkanen kertoi.