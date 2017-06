Historiaa tehnyt Lauri Markkanen varattiin seitsemäntenä NBA:n varaustilaisuudessa – kaupattiin Chicago Bullsiin

Koripalloilijaon varattu seitsemäntenä pelaajana NBA-liigan varaustilaisuudessa. Markkasen valitsi Minnesota Timberwolves, mutta hänet kuitenkin kaupattiin Chicago Bullsiin. Chicago on vahvistanut asian Twitterissä

Chicagoon siirtyy Minnesotasta lisäksi Kriss Dunn ja Zach LaVine. Minnesota saa vaihtokaupassa puolestaan tähtipelaaja Jimmy Butlerin.

Suomalaisista Bullsia on edustanut yhdysvaltalais-suomalainen Erik Murphy, joka draftattiin joukkueeseen vuonna 2013. Murphy edusti joukkuetta kaudella 2013–2014.

Suomalaista koripallohistoriaa

Markkanen on seitsemäs suomalainen, joka on ikinä varattu NBA:han. 20-vuotias ja 213-senttinen Markkanen teki historiaa, sillä hänestä tuli NBA:han pienimmällä numerolla valittu suomalainen. Suomalaisista aiemmin vain Petteri Koponen on valittu NBA:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella. Philadelphia 76ers valitsi hänet ensimmäisen kierroksen viimeisellä vuorolla vuonna 2007.

NBA:han on aiemmin varattu kuusi suomalaispelaajaa: Murphy, Koponen, Hanno Möttölä, Timo Saarelainen, Kalevi Sarkalahti ja Kari Liimo.

Markkanen on pelannut viime vuoden Arizonan yliopistojoukkueessa.

NBA:n varaustilaisuus käydään New Yorkissa.