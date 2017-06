Jarno Saarinen saa näköispatsaan Turkuun

Turussa syntynyt Jarno Saarinen on ainoa suomalainen, joka on voittanut ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruuden. Se tapahtui vuonna 1972. Kilpailuonnettomuudessa Monzan radalla vuonna 1973 menehtynyt Saarinen on maailmalla edelleen erittäin arvostettu.

Vielä vuonna 2009 hänet valittiin 13. jäsenenä koko maailmassa Moto GP -ajajien Hall of Fameen eli Kunniagalleriaan sekä Suomen urheilijoiden Kunniagalleriaan. Saarisen muistoa vaaliva Motoclub Jarno Saarinen perustettiin vuonna 1977 Italian Petrignano di Assisissa.

Käyttämänsä "roikkuvan" ajoasennon myötä Jarno Saarinen on lyönyt leimansa tämänkin päivän Road Racing -ajajiin. Saarinen oli tunnettu siitä, että hän kurviin tullessaan siirsi painopisteensä sisäkaarteen puolelle roikkuen niin, että polvi viisti asfalttia. Tuo silloin harvinainen tyyli on nykyään jokaisen kuljettajan käyttämä.