Tuittupäisenä tunnettu pelaaja oli avainroolissa, kun Nice ylsi Ranskan liigassa päättyneellä kaudella kolmanneksi ja sitä kautta Mestarien liigan karsintoihin. Balotelli onnistui sarjaotteluissa maalinteossa 15 kertaa.

26-vuotias Balotelli on kiertänyt urallaan Euroopan huippuseuroja. Kotimaassaan Italiassa hän on pelannut Interin ja Milanin paidoissa. Englannissa "Super-Mario" on puolestaan edustanut Manchester Cityä ja Liverpoolia.