Viime kaudella jääkiekon NHL-liigassa Dallas Starsin maalilla torjunut suomalaismaalivahti Antti Niemi joutui siirtohuhujen kohteeksi, kun Dallas kiinnitti ensi kauden ykkösmaalivahdikseen Ben Bishopin.

– Stars aikoo asettaa Antti Niemen waiver-listalle ostaakseen sopimuksen ulos, NHL-asiantuntija Mike Heika tviittasi maanantaina.

Niemellä on sopimus vielä ensi kaudeksi, ja se takaisi hänelle 4,5 miljoonan dollarin kausipalkan. Dallasilla on sopimus myös suomalaismaalivahti Kari Lehtosen kanssa, ja Niemi on todennäköisesti jäämässä ilman peliaikaa. Viime kaudella Lehtonen torjui 59 ja Niemi 37 ottelussa.

