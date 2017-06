Juniori-Jokipoikien toiminnanjohtaja Jarmo Mustonen on asiasta syystäkin innoissaan. Aikaisempina vuosina joensuulaisseurasta lähtöisin olevia pelaajia on varattu yhteensä kaksi.

– Tämä on niin mahtava juttu, että vetää melkein sanattomaksi. Odotuksia oli, mutta ne ylittyivät kaikki. Tämä antaa seuralle buustia, Mustonen hykertelee.

Aiemmat NHL:ään varatut Jokipoikien kasvatit ovat ensi kaudeksi Toronton kanssa sopimuksen solminut Miro Aaltonen sekä pitkän päivätyön seurassa peliuran jälkeenkin tehnyt Markku Kyllönen.

– Perusasiat on tehty jo pikkujunnuista asti hyvin. Valmennus on meillä vaativaa, mutta reilua. Näillä nyt varatuilla pojilla on laaja urheilutausta: he ovat pelanneet muun muassa jalkapalloa ja pesäpalloa, Mustonen arvioi.

Jokipoikien edustusjoukkue on pelannut Mestistä yhtä kautta lukuun ottamatta vuodesta 2004 lähtien. Seuran A-juniorit putosivat nuorten SM-liigasta kauden 2014–15 päätteeksi.

Nyt varatuista joensuulaispelaajista Vaakanainen, Palmu ja Eemeli Räsänen ovat siirtyneet liigaorganisaatioihin jo varhaisessa vaiheessa. Mustonen ei näe sitä Jokipoikien kannalta ongelmana.

– Ei tuollaisia lahjakkuuksia voi täällä väkisin pitää. Heidän lähtönsä kuvastaa juuri sitä, että teemme perusasiat hyvin. Se pitää ottaa positiivisesti.

Lisää aiheesta:

Henkilökohtaisen taidon kasvu NHL:n varausmenestyksen takana – suomalainen jääkiekko kerää nyt pitkäjänteisen muutostyön hedelmiä

Peräti neljälle Joensuun kasvatille NHL-varaus