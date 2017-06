Evans vei avauspätkän Puolassa – Latvala neljäs, Lappi kuudes

Ford-kuljettaja Elfyn Evans oli nopein Puolan MM-rallin avanneella lyhyellä 2,5 kilometrin yleisöerikoiskokeella torstai-iltana. Hyundain Thierry Neuville jäi Evansista 0,8 sekuntia ja MM-sarjaa johtava Fordin Sebastien Ogier 0,9.

Toyotan Jari-Matti Latvala kukisti omassa kaksinkamppailuajossaan Fordin Ott Tänakin 0,1 sekunnilla. Neljänneksi sijoittuneella Latvalalla on eroa Evansiin 1,3 sekuntia.

– Hieno tunnelma, täällä on sekä suomalaisia että virolaisia faneja. Hyvä alku rallille, Latvala kommentoi ralliradiolle.

Toyotan Esapekka Lappi on kuudentena, 1,5 sekunnin päässä kärjestä. Lappia kuitenkin huolestutti.

– Moottorissa on jotain vikana. En tiedä mikä on, mutta haju on paha, Lappi totesi ralliradiolle.

Fordin Teemu Suninen jäi kärjestä 2,8 sekuntia ja Toyotan Juho Hänninen 11,8 sekuntia.