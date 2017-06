KiPan kausi poikien Superpesiksessä on alkanut vahvassa myötätuulessa

Kiteen Pallon A-poikajoukkue on aloittanut sarjakauden vahvasti. Kuudesta ensimmäisestä pelistä on tuloksena viisi voittoa, ja joukkue majailee tällä hetkellä sarjataululukossa kakkospaikalla.

Joukkue pelaa tulevalla viikolla kaksi kamppailua, maanantaina Vimpelissä ja keskiviikkona Rantakentällä Lippoa vastaan. Näissä otteluissa ratkeaa, mikä joukkue asettuu kiteeläisiä vastaan puolivälierissä.

- Kauden alku on ollut meillä varsin onnistunut. Ainoa tappio tuli avausottelusta Vimpeliä vastaan, jossa tosin sääolosuhteet tekivät pelistä melkoisen hankalaa. Sen jälkeen pelimme on parantunut rutkasti, mistä osoituksena kaksi voittoa sarjan ennakkosuosikkeihin lukeutuvasta Sotkamon Jymystä, kertoo pelinjohtaja Antti Yli-Saunamäki.

Kuten aikaisempinakin vuosina, niin myös tämän kauden joukkue on muodostettu yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Joukkue muodostuu Kiteen ohella, Joensuun Mailan sekä Imatran Pallo-Veikkojen pelaajista. Joukkueessa pelaa myös Kiteen yhteistyöseuran Lievestuoreen pelaajia. Vaikka yhteistyössä on voimaa, niin tuo tämä myös oman haasteensa joukkueen toimintaan.

Joukkue on ryhmittymältään valtakunnallisesti hyvin nimekäs. Kiteen Superpesis-joukkueessa pelaavat Samu-Kalle Varonen, Hannes Pekkinen sekä Oskari Purmonen. Muita suurelle yleisölle tuttuja nimiä ovat muun muassa Joensuun Konsta Kettunen sekä Matias Hänninen ja Imatran Mikko Kosonen sekä Nino Muuruvirta.

- Koska porukka on noin levällään, niin näemmä käytännössä vain peleissä. Tämän vuoksi pitää olla kärsivällinen ja hyväksyä, että peli kehittyy pienin askelin. Toinen ongelma on ollut se, ettemme ole päässeet kahta peliä pelaamaan samalla kokoonpanolla. Toivottavasti tilanne tasoittuu tässä lähemmäs syksyä, pohti Yli-Saunamäki

A-poikien Superpesis on valtakunnallinen sarja, joten myös seuralle taloudellisesti suuri satsaus, jonka tulokset nähdään vasta tulevina vuosina.

- Uskon, että pelien hyödyt nähdään vasta tulevaisuudessa. Joukkueessa pelaa paljon kavereita, jotka ovat jo vakinaistaneet tai ovat miesten Superpesiksen porttien kynnyksellä. Näille pelaajille on kehittymisen kannalta tärkeää päästä pelaamaan suuressa roolissa ja kantamaan vastuuta joukkueessa. Tämä kehittää myös varsinkin sisäpelaamista tulevaisuudessa myös Superpesikseen.

- Pelien tasohan on aivan parhaillaan jopa ykköspesiksen kärkiottelun luokkaa. KiPalla on alla kahdelta viime vuodelta A-poikien hopeamitalit, joten totta kai koko porukalla on halu kirkastaa tuota, Yli-Saunamäki sanoo.