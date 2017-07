Suomalaishevosille kakkonen ja kolmonen E3-finaaleissa

Markku Niemisen valmentama Callela Lisbeth ravasi 462 500 kruunun arvoisen kakkossijan tammojen E3-finaalissa Bergsåkerissa lauantaina. Pekka Korven Twist Of Fate nappasi kolmossijan oriiden/ruunien finaalissa, pronssisija toi 231 250 kruunua.

Jorma Kontio otti alun tarkkaillen, ja Callela Lisbeth juoksi toisen jonon viimeisenä. Jim Oscarssonin Violet Bi eteni loppukaarteessa selvään johtoon ja meni 925 000 kruunun voittoon ajalla 13,7a/2140 metriä. Callela Lisbeth kiri väkevästi ja ehti kakkoseksi. Callela Lisbeth on Hannu Nivolan kasvattama ja Niskanen-Huttunen-M2 Trotting Oy:n omistama.

Lisää suomalaismenestystä saatiin oriiden/ruunien E3-finaalissa. Twist Of Fate haki lähtökiihdytyksessä johtopaikan. Suursuosikki Coin Perdu kiersi aikaisin rinnalle. Erik Adielssonin ajama ikäluokan kuningas Coin Perdu sai otteen maalisuoran alussa ja paineli ykköseksi ajalla 12,8a/2140 metriä ja jatkaa uraansa ilman tappioita yhdeksän kilpailun jälkeen.

Tallikaveri Van Kronos nousi kakkoseksi. Twist Of Fate kesti hyvin kolmanneksi ja teki ajan 13,0a. Ilon Kautta Talli on Twist Of Faten kasvattaja. Star-Racing Oy ja Medi-Eira Oy omistavat 3-vuotiaan oriin. Mauri Jaaran ajama ja valmentama Don Juan Sisu nousi vahvalla loppuvedolla kolmanneksi Klass I –finaalissa.