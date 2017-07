Kiteen Pallo on erottanut pelinjohtajansa Jukka Latvalan. KiPa tiedotti asiasta sunnuntai-iltana.

Seuran puheenjohtaja Veini Haapasalo kertoo, että pelinjohtajavaihdon syynä on ennakoitua heikompi menestys. KiPa on sarjassa kymmenentenä, ja varsinkin vieraskentillä peli on takkuillut.

- Nyt haetaan muutosta. Pelejä on vielä paljon jäljellä, Haapasalo sanoo tiedotteessa.

Uudeksi pelinjohtajaksi on valittu Raimo Bragge, jonka sopimus kattaa kuluvan kauden loppuun.