Venice jälleen Suur-Hollola-ajon sankarittareksi

Suomessa syntyneiden lämminveristen ravihevosten kesän suuripalkintoisin kilpailu päättyi saman voittajan juhlaan kuin viime vuonna. 120 000 euron ykköspalkinto ja pokaali matkasivat Venice-tamman mukana Savoon, jossa Nostokonepalvelu JK:n yrittäjänä tunnettu Heikki Korhonen valmentaa ravihevosia harrastuspohjalta.

Korhonen on panostanut hyviin hevosiin kymmeniä vuosia, mutta kaksinkertainen Suur-Hollola-voittaja Venice on miehelle erityisen tärkeä. Kipakkaluonteisena tunnettu tamma on voittanut urallaan lukuisia suurkilpailuja ja tienannut yhteensä yli 776 000 euroa.

Myös voiton käsikirjoitus oli kutakuinkin sama kuin viime kerralla. Venicen vakiokuski Mika Forss ajoi heti kiihdytyksessä kärkeen ja piti paikan alusta loppuun. Voittoaika oli 12,4a/2140 metriä.

– Mikan ratkaisut olivat jälleen aivan oikeita, valmentaja Korhonen kiitteli.

10-vuotias Venice kaarsi Suur-Hollola-ajon voittajakehään sunnuntaina viimeistä kertaa urallaan, sillä Korhonen on ilmoittanut, että tamma jää tänä syksynä eläkkeelle kilparadoilta ja aloittaa uuden uran siitostammana.

– Kyllä se on nyt temppunsa tehnyt ja juoksunsa juossut. Se on antanut meille ja koko suomalaiselle raviurheilulle niin paljon, Korhonen sanoi.

Jonesy kiri kakkoseksi

Tuomas Korvenojan ajama Jonesy oli viime vuonna kolmas ja kiri tällä kertaa toiseksi. Yhtenä Suomen lupaavimpana kansainvälisen tason ravurina pidetty, Suur-Hollola-ajossa debytoinut Elian Web oli finaalin kolmas.

Kylmäveristen Suur-Hollola-ajossa juhlimaan pääsi hankasalmelainen suomenhevosmies Pauli Raivio, jonka valmentama 6-vuotias ori Tähen Toivomus pinkoi vakuuttavaan voittoon. Hevosta ohjasti Henri Bollström.

Lahden Suur-Hollola-sunnuntaina ravattiin myös 3-vuotiaiden lämminveristen perinteiset Hambo-lähdöt, jotka kummatkin päättyivät suosikkien juhlaan. Tammahambon ykkönen oli Ari Moilasen ohjastama ja Markku Niemisen valmentama Willow Pride. Oriiden ja ruunien vastaavassa lähdössä Mika Forss ajoi päivän ensimmäisen suurkilpailuvoittonsa Ari-Pekka Pakkasen valmentamalla Hotshot Lucalla.

Suomenhevostammojen mailin ryhmäajossa nähtiin yllätysvoittaja, Rovaniemeltä Lahteen tuotu tamma Topmar. Osaomistaja ja valmentaja Outi Kajula oli voittajahaastattelussa niin ihmeissään, ettei meinannut saada sanaa suustaan.

Voitollaan tamma nosti itsensä yhdeksi kuningatarkilpailijakandidaateista. Rovaniemeläisperhe jää hevosen kanssa lomalle Etelä-Suomeen, sillä Topmar starttaa seuraavan kerran jo keskiviikkona Helsingissä.

– Lasten kanssa mennään Linnanmäelle, Kajula kertoi.