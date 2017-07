Venla Harju toi Suomelle ensimmäisen mitalin suunnistuksen MM-kisoista

Venla Harju on avannut Suomen mitalitilin suunnistuksen MM-kilpailuissa Virossa. Harju saavutti pronssia keskimatkan kilpailussa ja päihitti neljänneksi sijoittuneen Venäjän Svetlana Mironovan 13 sekunnin erolla.

Kilpailun voitti Ruotsin Tove Alexandersson ja toinen oli Norjan Marianne Andersen. Harju jäi kärjestä neljä minuuttia ja kymmenen sekuntia.

Suomen Marika Teini oli yhdeksäs ja Sari Anttonen yhdestoista.

Suomalaiskolmikko sortui isoihin virheisiin Vitipalun metsässä

Suomen miestrio jäi sivuosiin suunnistuksen MM-kilpailuiden keskimatkalla, jossa matkan ja koko lajin ranskalaiskuningas Thierry Gueorgiou otti jälleen mestaruuden. Mestaruus oli uransa näihin kilpailuihin päättävälle Gueorgioulle kahdeksas keskimatkalla ja 14:s kaikkiaan.

Suomalaisista parhaana Olli-Markus Taivainen jakoi 25:nnen sijan, MM-debytantti Olli Ojanaho oli 27:s ja Fredric Portin 32:s. Jokainen kolmesta teki matkalla yhden isomman virheen.

– Tuli vuoden työ tuhottua seiskarastille, johon tuli kolmen minuutin koukku. Näissä MM-kisoissa olen kahdeksan vuotta aika hyvin pettynyt. Ihan kiva, että on edes jotain tuntemuksia. Se kuitenkin kertoo, että on elossa, Taivainen veisteli.

Ojanahon iso virhe osui vitosrastille, eikä ensi viikolla Tampereella käytäviin nuorten MM-kilpailuihin keskittyvä nuorukainen kokenut taitoaan muutenkaan Vitipalun metsiin riittäväksi. Tiistaina pitkällä matkalla 11:nneksi suunnistanut Portin pilasi kilpailunsa samoilla kohdilla.

– Täysi katastrofi suunnistuksen kanssa. Vitoselle asti ihan hyvä. Siinä oli tosi peitteinen paikka, kävin viisi metriä rastilta. En nähnyt rastia, joten luulin olevani väärässä paikassa, Portin sanoi tyrmistyneen oloisena.

Harmissaan maalialueella käyskenteli myös päävalmentaja Petteri Kähäri.

– Tämä oli vielä peitteisempää kuin mallimaasto, jota olemme paljon hinkanneet. Oletimme maaston olevan ikään kuin hallussa. MM-kisojen paineissa on varmaan osasyy, ettei malta ihan joka tilanteessa tehdä hommaa niin nöyrästi kuin pitäisi, Kähäri sanoi.

Gueorgioulle keskimatka oli uran viimeinen henkilökohtainen MM-startti.

– Tätä on vaikea kuvailla. Tiesin loka-marraskuusta, että tämä on viimeinen kilpailuni. Kaksi viime päivää on ollut ihan hullua, niin paljon viestejä, ranskalainen jutteli mediatilaisuudessa.