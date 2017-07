Bottas tähtää paalulle – Räikkönen odottaa Ferrarilta parempaa kyytiä aika-ajoon

Valtteri Bottas luottaa Mercedeksen vauhtiin formula 1:n MM-sarjan yhdeksännessä kilpailussa Itävallan gp:ssä. Bottas oli perjantain molemmissa harjoituksissa tallitoverinsa Lewis Hamiltonin ja Ferrarin Sebastian Vettelin jälkeen kolmas, mutta hänelle jäi reilusti parantamisen varaa vikkelimmällä kierroksellaan.

– Saimme autoon aika paljon uusia osia, ja ne tuntuivat toimivan. Auto oli nopea, mutta nopein kierrokseni ei ollut erityisen hyvä. Vauhtia jäi varastoon, Bottas kertoi.

– Lauantaina tavoittelen paalupaikkaa, mutta siihen tähtää tietysti moni muukin kuljettaja.

Mercedes on parantanut uusilla palikoilla auton aerodynamiikkaa. Autossa on uusi etusiipi ja nokka. Myös auton pohjalevyssä on uusia osasia.

– Oikein tervetulleita muutoksia. Kokeilin autoa erilaisilla säädöillä ja aika hyvin sain autoa oikeaan suuntaan, Bottas kertoi.

Bottas kävi harjoituksissa pari kertaa radan ulkopuolella, mutta se ei johtunut erityisistä ongelmista.

– Kyse oli vain siitä, että hain rajojani ja innostuin ehkä vähän liikaa, Bottas tunnusti.

Ferrarille jäi parannettavaa

Kimi Räikkösen päivä Ferrarin ratissa oli huomattavasti Bottaksen urakkaa hankalampi. Räikkönen oli tyytymätön harjoituksiin, mutta muistutti, että viikonlopun ratkaisevat kierrokset ovat vielä ajamatta.

– Ei ollut kovin hyvä päivä. Ei ollut ihan vauhtia, eikä menty koko aikaa parempaan suuntaan auton kanssa, mutta tänään oli vasta perjantai, Räikkönen tiivisti ohjelmansa.

– Pikkaisen hankalaa, mutta taidamme jo tietää, mikä meni vikaan. Nämä ongelmat pitäisi kyetä ratkaisemaan aika helposti.

Räikkönen ei saanut pehmeimmillä renkailla nopeaa kierrostaan osumaan, mutta pidemmissä vedoissa kovemmilla renkailla hänen vauhtinsa oli varsin hyvä.