"Ainoa tavoitteeni on voittaa sunnuntaina" – Valtteri Bottas otti Itävallan gp:ssä uransa toisen paalupaikan

Valtteri Bottas ajoi Itävallan gp:n aika-ajossa toisen kerran urallaan paalulle. Bottas oli aika-ajon nopein Spielbergin rataennätyksellä 1.04,241, jolla hän jätti MM-sarjaa johtavan Sebastian Vettelin 0,042 sekunnin erolla toiseksi.

– Auto on parantunut koko viikonlopun, kun pito radalla on vähitellen parantunut. Paalulle vienyt kierros oli ihan siisti, muttei mitenkään erikoisen hyvä, Bottas kertoi C More Maxin haastattelussa.

– Edessä on mielenkiintoinen kilpailu. Ainoa tavoitteeni on voittaa se. En malta odottaa kilpailun alkua.

Vettelillä on sunnuntaina hyvä tilaisuus ajaa MM-sarjassa toisena olevalta Lewis Hamiltonilta karkuun, mutta Vettel ei juhlinut kilpakumppaninsa epäonnea.

– Olen aika-ajoon tyytyväinen. Auto oli hyvä, mutten ollut ihan tarpeeksi nopea. Edessä on pitkä kisa, jossa voi tapahtua paljon, Vettel ennakoi.

– Valtteri on kuitenkin ollut nopea koko viikonlopun.

Räikkönen osui ruuhkaan

Kimi Räikkönen starttaa kilpailuun kolmannesta lähtöruudusta Hamiltonin saaman lähtöruuturangaistuksen ansiosta. Hamilton oli aika-ajossa kolmanneksi nopein, mutta putoaa lähtöruudukossa kahdeksanneksi.

Räikkönen harmitteli C More Maxin haastattelussa vaikeuksiaan perjantain harjoituksissa.

– Meillä oli perjantaina ongelmia. Pääsimme tänään niistä eroon, mutta olimme aika paljon ohjelmasta jäljessä ja jouduin aika-ajossa ruuhkaan, Räikkönen kertoi.

– Viimeisellä aika-ajojaksolla ajoin vain yhden kierroksen ja siellä oli kolmekin autoa edessä. Se ei mitenkään helpottanut ajamista.

Räikkösen ja Hamiltonin välissä starttaavat Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Romain Grosjean ja Sergio Perez. Hamilton kertoi, että hän pyrkii kilpailussa mahdollisimman lähelle Bottasta.

– Onnittelut Valtterille. Hän on ajanut hyvin koko viikonlopun. Teen parhaani, että pääsisin mahdollisimman lähelle häntä sunnuntaina, Hamilton lupasi.