Lepistö ajoi toiseksi Italian ympäriajossa – taistelee pistekisan voitosta

Lotta Lepistö on sijoittunut toiseksi maantiepyöräilyn naisten Italian ympäriajon yhdeksännellä etapilla.

Palinurosta Pollaan kulkeneen 122,3 kilometrin etapin ykkönen oli italialainen Marta Bastianelli, joka oli vahvin loppukirissä. Etappi oli kirinaisille haasteellinen, sillä heti alussa oli kovia nousuja.

Komeasta sijoituksesta huolimatta Lepistö ei ollut täysin tyytyväinen kisan kulkuun. Kärkijoukko tuli maaliin samalla ajalla voittajan kanssa.

Cervelo-Bigla-tallissa ajavan Lepistön tanskalainen joukkuekaveri Cecilie Uttrup Ludwig johtaa nuorten ajajien kilpailua. Cervelo-Biglan muut ajajat joutuivat tekemään paljon töitä, jotta nuorten kisan johtopaikka säilyi tanskalaisella.

– Lopussa vedin liian kaukaa vastatuuleen, ja Bastianelli pääsi ohi, kun jalka alkoi painaa, Lepistö kommentoi tiedotteessa.

Kokonaiskilpailun kärjessä jatkaa Hollannin Anna van der Breggen, jonka ero toisena polkevaan Italian Elisa Longo Borghiniin on 1.03 minuuttia. Hollannin Annemiek van Vleuten on kolmantena.

Lepistö on kokonaisajoissa kaukana voittotaistelusta, sillä hän on jäänyt kärjestä 45.43 minuuttia. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on kuitenkin tallikaveriensa auttamisen lisäksi taistella tasamaaetappien voitoista.

Lepistö on kirinaisten pistekilpailussa toisena tasapisteissä ykkösenä olevan van Vleutenin kanssa. Lepistö on voittanut yhden etapin ja sijoittunut kahdesti toiseksi.

– Huomenna on kova nousu tiedossa, mutta jos selviän siitä ja tykitän vähän alamäkeen, kaikki on mahdollista.

Italian ympäriajo päättyy huomenna Torre del Grecoon. Päätöspäivän etapilla on mittaa 124 kilometriä.