Nezirin startit SM-viesteissä jäivät yhteen

Alkukaudesta valmentajaa vaihtanut aitajuoksija Nooralotta Neziri haki SM-viestien terävistä vedoista terävyyttä juoksuunsa. Kaivattu harjoitus jäi kuitenkin puolitiehen, kun hänen kilpailustarttinsa jäivät yhteen. Turun Urheiluliiton viesti jäi nimittäin 4x100 metrin finaalissa kesken ennen Nezirin juoksuvuoroa.

– Harmittaa, kun olimme alkuerien kolmansia, ja olisin halunnut juosta toisen pidemmän vedon ihan treenimielessä, Neziri kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Neziri on käynyt kahdesti Jyväskylässä uuden valmentajansa Petteri Jousteen ohjauksessa. Kaksikko on yrittänyt löytää Nezirin juoksuun terävyyttä, joka siitä on alkukaudesta puuttunut.

– Olen pyrkinyt lepäämään, jotta saisin irtiottokykyä. Alkueräjuoksun loppu oli vielä vähän huono, mutta verryttelyssä loppukilpailuun tuntui jo paremmalta. Uskon, että tämä teki hyvää ensi viikkoa ajatellen, Neziri pohdiskeli Tampereella.

Ensi viikolla kahdet Eliittikisat

Ensi viikolla Neziri kilpailee päälajissaan 100 metrin aitajuoksussa keskiviikkona Joensuussa ja sunnuntaina Lapinlahdella. Neziri tähtää Seinäjoen Kalevan kisoihin (20.-23. heinäkuuta) mennessä vireeseen, jolla hän selviää Lontoon MM-kisojen tulosrajasta 12,98.

Aituri uskoo, että napakka vauhti järjestyy lepäämällä ja sopivilla harjoituksilla.

– Tehokkaita treenejä ja paljon lepoa, Neziri tiivistää lähiviikkojen ohjelman.

Neziri on juossut tällä kaudella aidat aikaan 13,41. MM-raja on kaukana, mutta viime vuoden perusteella hän uskoo nopeaan tulosharppaukseen. Viime vuonna hän hypähti vikkelästi 13,3–13,5 -tasolta Suomen ennätysvauhtiin ja alle 12,90:n.

– Urheilussa palaset voivat onneksi loksahtaa nopeasti kohdalleen.

Nezirillä on ollut pieniä takareisipulmia ja hän on sairastellut. Hänen ei ole kuitenkaan tarvinnut tinkiä harjoittelusta.

– Jalkaa on hoidettu, eikä minulta jäänyt sairastelun takia mitään tekemättä.

Suomen MM-joukkue nimetään Kalevan kisojen jälkeen. MM-kisojen tulosrajoja voi tehdä 23. heinäkuuta asti.