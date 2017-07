Kartingissa loukkaantunut Jyrki Järvilehto: Rysäyksiä sattuu F1-radoillakin

Karting-kilpailussa loukkaantunut Jyrki Järvilehto muistuttaa, että autourheiluun liittyy aina riskejä.

Entinen F1-kuski Järvilehto loukkasi pahoin polvensa ja olkapäänsä Vantaalla järjestetyn kartingin SM-sarjan kisan aika-ajossa toukokuussa.

– Se oli puhdas kilpailutilanne, eikä siinä ollut mitään sen kummempaa, Järvilehto kommentoi tiedotteessa.

Kartingin SM-sarjan tiedotteen mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut asiasta raportin, jonka mukaan ”onnettomuuteen eivät ole vaikuttaneet alustan kunto tai olosuhteet".

– Kuljettaja on ylittänyt yhtenäisen valkoisen viivan lajisääntöjen vastaisesti sekä turva-alueen kokonaisuudessaan ennen kosketusta suojavalliin, Tukesin loppuraportissa todetaan.

Järvilehdon mukaan ulosajo tapahtui nopeassa kohdassa rataa.

– Nämä tällaiset tilanteet ovat osa kilpailemista ja moottoriurheilua. Jokainen Vantaan radalla ajanut kuljettaja tietää, että se on hankala paikka. Rysäyksiä on sattunut monilla F1-radoillakin, ja sen jälkeen niille on tehty parannuksia, Järvilehto sanoi.

Hänen mukaansa Vantaan rata ei ole poikkeuksellisen vaarallinen.

– Jokaiselta radalta löytyy varmasti paikkoja, joissa voi sattua ja tapahtua. Se on osa tätä lajia, ja mitään rataa ei voi tehdä sataprosenttisen turvalliseksi.