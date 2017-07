Bayern voitti kilpajuoksun James Rodriguezista

Jalkapallon Saksan Bundesliigan hallitseva mestari Bayern München on vahvistanut rivejään kolumbialaistähti. Seura kertoi asiasta verkkosivuillaan

Rodriguez siirtyy Müncheniin kahden vuoden lainasopimuksella Real Madridista. Sopimukseen sisältyy osto-optio.

– James on todella monikäyttöinen pelaaja. Hän on maalintekijä, mutta hän myös syöttää paljon maaleja. Kaiken lisäksi hän on loistava erikoistilanteissa. Hankinta lisää ehdottomasti laatua joukkueeseemme, Bayernin puheenjohtaja Karl-Heinz Rummenigge kommentoi.

25-vuotias Rodriguez voitti kesän 2014 MM-kisojen maalipörssin. Real Madridissa hän voitti kahdesti Mestarien liigan sekä seurajoukkueiden MM-turnauksen ja kerran Espanjan mestaruuden.