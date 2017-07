Tähti kuntoutui sopivasti MM-Lontooseen: "Kreivin aikaan äijä pääsemässä kuntoon"

Leo-Pekka Tähti avaa paraatimatkallaan 100 metrillä suomalaisten suoritukset parayleisurheilun MM-kilpailuissa Lontoossa perjantaina. Ratakelaaja on T54-luokassaan kauden tilastoykkönen ajallaan 13,74, mutta MM-valmistautuminen on ollut haastavaa.

Tähden oikeasta kyynärpäästä paljastui kesäkuun alun magneettikuvissa kolme irtopalaa ja kylkiluusta rasitusmurtuma. Tähti piti pari viikkoa harjoitustaukoa ja sai kortisonipiikillä tilanteen hallintaan, koska operaatioon ei ollut aikaa. Turvotus lähti pois, ja sen jälkeen on sujunut suunnitellusti.

– Tällä hetkellä kroppa on ihan ookoo, eikä kipuja ole oikeastaan missään. Kreivin aikaan äijä pääsemässä kuntoon, Tähti toteaa tiedotteessa.

– Pääkopalle on ollut poikkeuksellinen tilanne. Henkistä puolta on koeteltu, varsinkin kun toukokuun kisat Sveitsissä menivät niin hienosti.

Harjoitustaukonsa jälkeen Tähti kelasi Jämsänkoskella heinäkuun alussa satasella 14,00 ja 200 metrillä 26,00.

– Ekat 30 metriä oli aika kankeaa tekemistä, mutta 14 tasan on aina hyvä aika Suomessa. Kertoo siitä, että äijä on kovassa kunnossa. Vauhti on siitä harjoituksissa kasvanut, nyt se eka 30 metriäkin alkaa taas olla tosi hyvällä tasolla. 200 metriä oli tosi huono Jämsänkoskella. Siinä harjoitustauko näkyy enemmän, Tähti kertaa.

Amanda Kotaja on naisten T54-luokassa tilastokärki 100 metrillä ajalla ja 200 metrillä viides. Kaksisatasella MM-kultaa puolustava Kotaja vaihtoi tälle kaudelle kelausasentoaan, mutta se ei toiminut toivotusti.

– Vaihdoin Sveitsin-kisojen jälkeen uuden kelausasennon vanhaan. Se toimii koko ajan paremmin ja kunto nousee, joten ihan rauhallisin mielin voi lähteä, Kotaja miettii.

Henry Mannilla ohjelmassa ovat niin 100, 200, 400 kuin 800 metrinkin matkat.

– Satasella lähden tavoittelemaan mitalia. Jos pystyn oman ennätykseni kelaamaan, mitali on täysin mahdollinen.

Suomi seitsemällä urheilijalla MM-kisoihin

Suomen joukkue parayleisurheilun (IPC:n) MM-kisoissa Lontoossa 14.–23. heinäkuuta:

Leo-Pekka Tähti, Porin Tarmo, T54-luokka, lajit: 100m, 200m, 400m

Esa-Pekka Mattila, Espoon Tapiot, T54, 100m

Henry Manni, Länsi-Uudenmaan Urheilijat, T34, 100m, 200m, 400m, 800m

Amanda Kotaja, Vampulan Urheilijat, T54, 100m, 200m, 400m

Toni Piispanen, Espoon Tapiot, T51, 100m

Marjaana Heikkinen, Siilinjärven Ponnistus, F34, keihäs

Ronja Oja/opas Jesper Oja HKV, T/F11, 100m, pituushyppy