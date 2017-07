Yksi kausi Sveitsissä riitti – Janne Pesonen palaa Ruotsiin

35-vuotias Pesonen palaa Ruotsin kaukaloihin vuoden tauon jälkeen. Viime kaudella hän tehtaili Sveitsin liigan Ambri-Piottan paidassa tehot 13+21=34. Vuosina 2015–2016 Pesonen pelasi puolitoista kautta Skellefteåssa.

– Viihdyin todella SHL:ssä, joten tunsin haluavani takaisin. Växjö on kova joukkue, enkä malta odottaa seurassa pelaamista, Pesonen kertoi.

Pesonen on tottunut urallaan menestymään. Hän on voittanut neljästi Suomen mestaruuden, kerran KHL:n Gagarin Cupin. Maajoukkuepaidassa Pesonen on maailmanmestari vuodelta 2011.