Saksan Johannes Vetter on voittanut Luzernin yleisurheilukisojen miesten keihään maailman kauden kärkituloksella 94,44. Vetterin sarja oli uskomaton, sillä hän ylitti 90 metriä peräti neljä kertaa. Toiseksi paras heitto kantoi 93,06.

Uskomaton keihäskaari oli samalla Vetterin oma ennätys. Vain tshekkilegenda Jan Zelezny on heittänyt nykymuotoista keihästä Vetteriä pidemmälle. Zeleznyn maailmanennätys on 98,48. Vetterin heitto on kaikkien aikojen listalla viidenneksi paras.

Vetterin maanmies Thomas Röhler sijoittui toiseksi tuloksella 89,45. Kolmanneksi heitti virolainen Tanel Laanmäe, jonka paras heitto kantoi 82,58.

Korjattu klo 22.53: Vetterin heitto on kaikkien aikojen listalla viidenneksi paras, ei kuudenneksi.