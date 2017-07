Kontinen ja Peers nousivat kuilun partaalta välieriin Wimbledonissa

Henri Kontinen ja australialaisparinsa John Peers ovat jo neljän joukossa tennisklassikko Wimbledonin nelinpelissä. Turnauksen ykkössijoitetut kaatoivat puolivälierässä Yhdysvaltain Ryan Harrisonin ja Uuden-Seelannin Michael Venuksen 6–4, 6–7 (5–7), 6–7 (4–7), 7–6 (9–7), 6–1. Ottelu kesti kolme tuntia ja 17 minuuttia.

Tiistaina sateen takia kolmannessa erässä kesken jäänyt ottelu jatkui keskiviikkona Kontisen ja Peersin kannalta tylysti, kun kymppisijoitetut Harrison ja Venus ottivat 2–1-eräjohdon katkaisupelillä. Tie-breakiin mentiin myös neljännessä erässä, ja Harrison/Venus olivat yhden voittopallon päässä välierästä. Kontinen syötti katkaisupelin kuitenkin tasoihin, ja pamautti sitten 8–7-johdon ässäsyötöllä.

Erävoiton Kontinen ja Peers ottivat vastustajan virheellä, ja ratkaisuerä oli sitten maailman ykkösparin näytöstä. Näin kaksikko pelaa nyt ensimmäistä kertaa Wimbledonin välierissä, vuosi sitten he hävisivät puolivälierän Ranskan Pierre-Hugues Herbertille ja Nicolas Mahut'lle.

Välierässä Kontinen ja Peers kohtaavat neljänneksi sijoitetut Puolan Lukasz Kubotin ja Brasilian Marcelo Melon. Melo on Kontisen ja Peersin jälkeen nelinpelirankingin kolmantena, ja Kubot kahdeksantena. He eivät ole hävinneet tänä vuonna yhtään ottelua ruoholla, ja kahden ruohoturnauksen ohella he ovat voittaneet tänä vuonna myös Masters-nelinpelit Madridissa ja Miamissa.

Kaksikot ovat viimeksi kohdanneet Roomassa toukokuussa. Tuolloin Kontinen ja Peers voittivat puolivälierässä 6–4, 7–6.

Toisessa välierässä 16:nneksi sijoitetut Itävallan Oliver Marach ja Kroatian Mate Pavic kohtaavat sijoittamattomat kroatialaiset Nikola Mekticin ja Franko Skugorin.

Brittipettymys Wimbledonissa: Murray ulos jo puolivälierässä

Yhdysvaltain Sam Querrey ylsi uransa ensimmäiseen välieräpaikkaan tenniksen grand slam -turnauksissa, kun hän kukisti puolustavan mestarin Andy Murrayn Wimbledonin miesten kaksinpelin puolivälierässä. Querrey voitti erin 3–2.

Maailmanlistan ykkönen ja turnauksen ykkössijoitettu Murray johti ottelua erin 2–1, mutta hän hävisi kaksi viimeistä erää 1–6. Lonkkavaivasta viime aikoina kärsinyt Murray nilkutti ottelun aikana, joten täydessä iskussa kotiyleisön suosikki ei ollut. Neljäs ja viides erä kestivät yhteensä vain 49 minuuttia.

Querrey pudotti puolustavan mestarin Wimbledonissa myös viime vuonna, kun hän kaatoi Novak Djokovicin kolmannella kierroksella. Nyt tuli sitten ensimmäinen grand slam -semifinaalipaikka 42. yrityksellä 29-vuotiaalle Querreylle, josta tuli myös ensimmäinen amerikkalaispelaaja miesten grand slam -kaksinpelin välierissä sitten Andy Roddickin ja vuoden 2009.

Querrey pelaa loppuottelupaikasta Kroatian Marin Ciliciä vastaan. Seitsemänneksi sijoitettu Cilic voitti Rafael Nadalin pudottaneen luxemburgilaispelaaja Gilles Müllerin 3–6, 7–6 (8–6), 7–5, 5–7, 6–1.

Djokovic keskeytti, Federerille 12:s välieräpaikka

Novak Djokovic keskeytti Wimbledonin kaksinpelin puolivälierän käsivamman takia, ja tshekki Tomas Berdych pelaa neljän parhaan joukossa. Välieränelikon täydentää sveitsiläissuuruus Roger Federer, jolle välieräpaikka Wimbledonissa on jo uran 12:s.

Jo pitkään olkapäävaivan kanssa taistellut Djokovic sai hoitoa kyynärpään tienoille avauserässä, jonka Berdych voitti 7–6. Berdych johti toista erää 2–0, kun Djokovic luovutti.

Federer voitti Kanadan Milos Raonicin 6–4, 6–2, 7–6 (7–4). Välieräpelit ovat Federer–Berdych ja Sam Querrey– Marin Cilic.