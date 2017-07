Kontinen ja Peers tappion partaalta välieriin – seuraavaksi vastassa nelossijoitetut

Henri Kontinen ja australialaisparinsa John Peers ovat jo neljän joukossa tennisklassikko Wimbledonin nelinpelissä. Turnauksen ykkössijoitetut kaatoivat puolivälierässä Yhdysvaltain Ryan Harrisonin ja Uuden-Seelannin Michael Venuksen 6–4, 6–7 (5–7), 6–7 (4–7), 7–6 (9–7), 6–1. Ottelu kesti kolme tuntia ja 17 minuuttia.

Tiistaina sateen takia kolmannessa erässä kesken jäänyt ottelu jatkui keskiviikkona Kontisen ja Peersin kannalta tylysti, kun kymppisijoitetut Harrison ja Venus ottivat 2–1-eräjohdon katkaisupelillä. Tie-breakiin mentiin myös neljännessä erässä, ja Harrison/Venus olivat yhden voittopallon päässä välierästä. Kontinen syötti katkaisupelin kuitenkin tasoihin ja pamautti sitten 8–7-johdon ässäsyötöllä.

Erävoiton Kontinen ja Peers ottivat vastustajan virheellä, ja ratkaisuerä oli sitten maailman ykkösparin näytöstä. Näin kaksikko pelaa nyt ensimmäistä kertaa Wimbledonin välierissä, vuosi sitten he hävisivät puolivälierän Ranskan Pierre-Hugues Herbertille ja Nicolas Mahut'lle.

Välierässä Kontinen ja Peers kohtaavat neljänneksi sijoitetut Puolan Lukasz Kubotin ja Brasilian Marcelo Melon. Melo on Kontisen ja Peersin jälkeen nelinpelirankingin kolmantena ja Kubot kahdeksantena. He eivät ole hävinneet tänä vuonna yhtään ottelua ruoholla, ja kahden ruohoturnauksen ohella he ovat voittaneet tänä vuonna myös Masters-nelinpelit Madridissa ja Miamissa.

Kaksikot ovat viimeksi kohdanneet Roomassa toukokuussa. Tuolloin Kontinen ja Peers voittivat puolivälierässä 6–4, 7–6.

Toisessa välierässä 16:nneksi sijoitetut Itävallan Oliver Marach ja Kroatian Mate Pavic kohtaavat sijoittamattomat kroatialaiset Nikola Mekticin ja Franko Skugorin.

Komea voitto nelossijoitetuista

Kontiselle päivä oli makea, sillä suomalaisässä otti voiton myös sekanelinpelissä britti Heather Watsonin kanssa. Wimbledonin mestaruutta puolustavat Kontinen ja Watson kaatoivat kolmannen kierroksen ottelussa turnauksen neljänneksi sijoitetut Kroatian Ivan Dodigin ja Intian Sania Mirzan 7–6 (7–4), 6–4.

Puolivälierissä Kontinen ja Watson kohtaavat kymmenenneksi sijoitetut Intian Rohan Bopannan ja Kanadan Gabriela Dabrowskin.

Orpanan turnaus päättyi

Oona Orpana ja saksalaisparinsa Lara Schmidt saivat tyttöjen nelinpelin avauskierroksella heti kovan vastuksen, toiseksi sijoitetut Taylor Johnsonin ja Claire Liun Yhdysvalloista. Ennakkosuosikit hoitivatkin ottelun 53 minuutissa luvuin 6–2, 6–1.

– En ole tyytyväinen peliimme, mutta toki vastustajat olivat todella hyviä, Orpana totesi Tennisliiton tiedotteessa.

Orpana, 16, pelasi Wimbledonissa myös kaksinpelissä, jonka pääsarjaan hän raivasi tien karsintojen kautta. Saldona kaksinpelistä legendaarisessa tenniskeskuksessa oli avauskierroksen voitto Argentiinan Maria Lourdes Carlesta ja toisen kierroksen tappio Yhdysvaltain Sofia Sewingille.

– Kaksinpelin osalta olen tosi tyytyväinen kisaan. Sain monta hyvää matsia, ja vieläpä voiton pääsarjassa. Wimbledon oli todella upea kokemus, Orpana iloitsi.