Ojanaho suunnisti toisen MM-kultansa Tampereella

Olli Ojanaho on voittanut sprintin nuorten MM-suunnistuksissa Tampereella. Mestaruus on Ojanaholle toinen kisoista, eilen hän voitti keskimatkan. Kaikkiaan Ojanaholla on urallaan jo viisi nuorten MM-kultaa.

Tuomas Heikkilä oli neljäs. Naisten sprintissä paras suomalainen oli kuudenneksi sijoittunut Anu Tuomisto.