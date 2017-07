Marin Cilic eteni Wimbledonin miesten finaaliin

Kroatian Marin Cilic on edennyt Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin finaaliin. Cilic kaatoi välierissä Yhdysvaltain Sam Querreyn erin 6–7 (6–8), 6–4, 7–6 (7–3), 7–5. Cilic on sijoitettu turnauksessa seitsemänneksi.

Hän kohtaa sunnuntaina pelattavassa finaalissa voittajan Sveitsin Roger Federerin ja Tshekin Tomas Berdychin välisestä ottelusta, joka pelataan myöhemmin tänään.

Cilic ei ole pelannut aiemmin urallaan Wimbledonin finaalissa.

Federer taistelee Wimbledonin huipennuksessa jättiläisiä vastaan

Sveitsiläisen tennistähden Roger Federerin saavutusluettelo on pitkä ja kunniakas, mutta Wimbledonin tennisturnauksen viimeisissä otteluissa hänen pitäisi kaataa jättiläisiä. Miesten kaksinpelin välierässä ja mahdollisessa loppuottelussa vastaan asettuu Federeriin verrattuna fyysisesti häntä kookkaampia pelaajia.

185-senttinen Federer kohtaa tänään välierässään 195-senttisen Tomas Berdychin.

Federer jahtaa ennätyksellistä kahdeksatta Wimbledonin voittoaan. Jos hän voittaa, tulee 35-vuotiaasta sveitsiläisestä samalla myös turnauksen historian vanhin voittaja.

Viime vuonna Federer hävisi välierissä kanadalaiselle Milos Raonicille. Nyt Tshekin Berdych tarjoaa kovan haasteen.

– Roger on poikkeuksellinen pelaaja, ja hän on suurin kaikista. On hieno haaste pelata häntä vastaan, Federeriä neljä vuotta nuorempi Berdych pohdiskelee.