Tähden kultajuhlat eivät kaatuneet selkäremmiin – suomalaiskelaaja voitti uransa kolmannen MM-kullan

Leo-Pekka Tähti kukisti vastustajansa ja kelaustuolinsa ongelmat parayleisurheilun 100 metrin MM-finaalissa.

Tähti voitti Lontoon kelausfinaalin ajalla 13,95 ja nappasi uransa kolmannen T54-luokan maailmanmestaruuden. Tähti kiihdytti finaalissa ylivoimaiseen johtoon, mutta sen jälkeen hän lopetti hetkeksi kelaamisen.

Tähden kelaustuoliin tuli vika noin 30 metriä ennen loppua. Siitä huolimatta Tähti oli finaalissa lopulta melko ylivoimainen, sillä toiseksi kelannut Kiinan Yang Liu sai ajan 14,07.

Kolmanneksi sijoittui Hollannin Kenny van Weeghel ajalla 14,25.

– Tällä on iso merkitys. Kaikkien vaikeuksien jälkeen on iso juttu voittaa maailmanmestaruus. Toki jäi hampaankoloon, olisi voinut vaikka maailmanennätyksen tuossa pyöräyttää tai ainakin lähelle. Tärkeintä täällä tietysti on sijoitus ja maailmanmestaruus. Mikäs tässä, Tähti sanoi tiedotteessa.

Tähti oli tyytyväinen finaalin 60 ensimmäiseen metriin. Sen jälkeen alkoivat haasteet.

– Selkäremmistä katkesi hitsaus, ja se meni poikki. Selkäremmi lähti alta pois, ja olin vähän, että mitäs nyt tapahtuu. Onneksi tuo tapahtui sen verran myöhään, että pystyin tavallaan menemään pelkällä rullauksella maaliin.

Tasapaino hukassa

Tähti kertoi olleensa vähällä kaatua selkäremmin katkeamisen vuoksi.

– Tuntui, että yhtäkkiä lähtee tasapaino. Onneksi kiinalainen oli sen verran kaukana, eikä kerennyt saamaan minua kiinni.

Tähden komean uran palkintosaldo on perjantain jälkeen 22 arvokisamitalia. Vuoden urheilijaksi valittu Tähti on viisinkertainen paralympiavoittaja ja pitää nimissään 100 metrin ME-aikaa 13,63.

Häntä on vaivannut kipeä kyynärpää, mutta se ei sotkenut Lontoon kelausta. Tähden on määrä kisata Lontoossa vielä 200 metrillä.

– Vähän harkkakentällä pisteli, mutta kisassa ei ollut mitään tuntemuksia, hän kuvaili kyynärpäätään

Esa-Pekka Mattila kelasi alkuerissä ajan 15,09 ja jäi niukasti ulos finaalista. Hänen kokonaissijoituksensa oli yhdeksäs.