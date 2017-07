Toimettomuus pehmensi Haralan ennätysvireen

Aitajuoksija Lotta Harala matkasi Joensuun Eliittikisoista suoraan Lapinlahdelle latautumaan uuteen ennätysyritykseen. Kovasti kehittynyt aituri arveli Lapinlahden juoksun jälkeen, että lataus meni yli.

– Odotukset olivat kovat. Juoksuista jäi sellainen tunne, että kolmen päivän odottelu veti vähän löysäksi, Harala kertoi.

– Olen aika aktiivinen tyyppi, mutta täällä ei ollut muuta tekemistä kuin odottaa ja syödä.

Harala juoksi Lapinlahden Eliittikisojen molemmissa juoksuissa ajan 13,34. Hän jäi keskiviikkona Joensuussa juoksemastaan ennätyksestä 0,09 sekuntia, vaikka Lapinlahdella urheiltiin ensi kerran tänä kesänä yli 20 asteen lämpötilassa.

– Vähän olen pettynyt, kun odotin parempaa. Toisaalta olen saanut pudotettua perustasoani selvästi parempiin aikoihin, Harala maisteli tuloksiaan.

Harala, 25, juoksi viime kesänä ennätyksekseen 13,41. Hän paransi ennätyksensä ensin aikaan 13,36 aita- ja pikajuoksukarnevaaleilla. Joensuussa hän paransi sitä ensin 13,31:een ja toisessa juoksussa 13,25:een.

Nyt Haralalla on neljä perättäistä tulosta alle viimevuotisen ennätyksen, kauden kotimainen kärkiaika ja ennakkosuosikin asema Kalevan kisoissa.

– Odotan innolla Kalevan kisoja, Harala totesi Lapinlahdella.

Naisten 100 metrin aitajuoksu on Seinäjoen Kalevan kisojen ohjelmassa lauantaina. Harala on kilpailun suosikki etenkin, kun Nooralotta Neziri on jättänyt kilpailukautensa kesken ylikuntotilan takia.

Katri Hirvonen: Syksyllä täytyy katsoa, miten uraa voi jatkaa

Kuulantyönnön kaksinkertainen Suomen mestari Katri Hirvonen voitti Lapinlahden Eliittikisoissa kiekonheiton tuloksella 50,28. Kahden lajin taituri tähtää molemmissa lajeissaan menestykseen Seinäjoen Kalevan kisoissa, vaikka hän urheilee loukkaantuneella polvella.

– Polvessa on kolmen sentin alueella rustovaurio. Se on vaikeuttanut aika lailla valmistautumista tähän kesään, Hirvonen kertoi maaliskuussa saamastaan vammasta, joka haittaa pahasti myös voimaharjoittelua.

– Kalevan kisoissa tähtään molempiin lajeihin. Kuulantyönnössä olen pystynyt ennenkin 15 metrin tuloksiin huonolla valmistautumisella.

Hirvonen voitti viime vuonna Oulun Kalevan kisoissa kuulantyönnön ennätyksellään 15,35. Kiekonheitossa hän jäi pettymyksekseen kolmanneksi, eikä hänellä ole vielä päälajistaan Suomen mestaruutta.

Toistaiseksi Hirvosella on Kalevan kisojen kiekonheitosta kolme hopeaa ja kolme pronssia.

– Kalevan kisoihin syttyy aina. Eiköhän siellä irtoa jo paremmin, Hirvonen ennusti perjantaina Seinäjoella alkavia kisoja.

– Kehossa tuntuu jo hyvältä, mutta vielä en ole saanut kisoissa kunnon irtiottoa. Pitää ilmeisesti levätä vielä enemmän.

Hirvosen polven rustovaurio tarkistetaan syksyllä. Vaiva on sikäli hankala, ettei siihen ole välttämättä mitään hoitoa.

– Kortisonia voi kokeilla. Syksyllä täytyy katsoa, miten uraa voi jatkaa, Hirvonen pohdiskeli.

Hirvonen, 27, on ollut Kalevan kisoissa mitaleilla sekä kuulassa että kiekossa neljä kertaa peräkkäin vuodesta 2013.