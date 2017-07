Kuntodoping on onnenkauppaa – tuhannet suomalaiset pelaavat terveydellään

Suomessa on tuhansia kuntoilijoita, jotka vaarantavat harkitusti terveytensä tehostamalla liikuntaharrastustaan dopingaineilla. Lääkeaineiden väärinkäyttäjät tiedostavat riskit, mutta eivät välttämättä tiedä käyttämiään aineita, niiden epäpuhtauksia eivätkä lääkkeiden yhteisvaikutuksia.

A-klinikkasäätiön Dopinglinkki-terveysneuvontapalvelu välittää tietoa dopingaineista ja niiden vaikutuksista sekä dopingin riskeistä. Sivuston kävijämäärä on yli 15-kertaistunut vuodesta 2010 keskimäärin 15 000 kävijään kuukaudessa.

– Tämä voi kertoa siitä, että kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä puhutaan nykyisin enemmän. Mutta on vaikea arvioida, kertooko se kuntoilussa käytettyjen dopingaineiden lisääntymisestä, säätiön projektikoordinaattori Jukka Koskelo pohtii.

Dopingaineiden käyttäjät, käyttöä harkitsevat, entiset käyttäjät tai vaikkapa käyttäjien omaiset voivat ottaa sivuston kautta yhteyttä asiantuntijoihin anonyymisti.

– Eniten kysytään aineiden, erityisesti anabolisten steroidien ja testosteronin haittavaikutuksista. Toinen yleinen kysymys koskee suhtautumista läheisen dopinginkäyttöön, Koskelo kertoo.

Dopinglinkistä löytyy valtavasti tietoa. Ravistelevin totuus on se, että netin kautta tilatuista aineista jopa 90 prosenttia on vaikutuksiltaan arvaamattomia väärennöksiä.

Netistä voi tilata koktailin

Terveysriskiä kasvattaa eri aineiden yhteiskäyttö, josta on usein olemassa vain käyttäjien ja aineiden välittäjien riskejä vähättelevää tietoa. Eri aineista kootut dopingpaketit ovat nettikaupan tuorein trendi.

– Yhdessä tiettyyn tarkoitukseen suunnitellussa paketissa on vaikkapa kuutta erilaista ainetta, jolloin käyttäjän ei tarvitse tilailla niitä erikseen, Koskelo kertoo.

– Mutta näiden aineiden todellinen sisältö on iso kysymysmerkki. Hienot nimet, ampullit ja pakkaukset eivät tarkoita, että sisältö on, mitä etiketissä lukee.

Pelkästään tuotteiden tai neulojen epäpuhtaudet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Koskelo on törmännyt tieteellisessä julkaisussa tapaukseen, jossa käytön seurauksena oli kuolio.

– Hormonia oli pistetty pakaraan ja alue piti leikata siitä seuranneen kuolion takia.

Kohteena oma sukupuoli

Kuntoilijoiden dopingia on tutkittu Suomessa niukasti, mutta tyypillinen käyttäjä on nuori, koulutettu mies. Suomessa 2,1 prosenttia 25–34-vuotiaista on joskus käyttänyt dopingaineita. Ruotsissa prosentti on neljä.

Yhdysvalloissa 2,9–4 miljoonaa miestä on käyttänyt anabolisandrogeenisiä steroideja ja jopa miljoonalle on syntynyt riippuvuus niihin.

Ulkonäkökeskeisyys ja vaikkapa Ruotsin lukemat viittaavat siihen, että dopingaineiden käyttö kuntoilussa olisi kasvussa tai arvioitua yleisempää.

Tutkimusten perusteella Suomessa on 10 000 kuntoilijaa, jotka käyttävät dopingaineita.

– Mutta se on arvio. Monessa yhteydessä on sanottu, että määrä olisi huomattavasti suurempi, mutta vaikea sanoa, Koskelo tunnustaa tiedonpuutteen.

Kyselyissä käyttöä perustellaan usein ulkonäköpaineilla ja siihen liittyen kiireellä saada tuloksia. Käyttäjät haluavat päteä omassa vertaisryhmässään.

– Naiset laihduttavat ja kiinteyttävät toisia naisia varten ja miehet kasvattavat lihaksia toisia miehiä varten, kehonrakennuskulttuuria tutkinut Taina Kinnunen on todennut.

----

Lähde: Dopinglinkki